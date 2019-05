23. Mai 2019, 22:02 Uhr Am Ebersberger Sportplatz Auf Holztisch gezündelt

Einen Schaden in Höhe von 400 Euro haben Unbekannte verursacht, die im Jugendstadion des Ebersberger Sportplatzes in der Attenberger-Schillinger-Straße gezündelt haben. Wie die Polizei mitteilt, entstand zwischen dem 17. und 19. Mai ein großes Brandloch in einem Holztisch, der dort aufgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Ebersberg unter Telefon (08092) 826 80 entgegen.