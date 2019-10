"Wir wollen dem Kiebitz im Landkreis wieder eine Heimat bieten", sagt Landrat Robert Niedergesäß (CSU) im gut besetzten Hermann-Beham-Saal des Ebersberger Landratsamtes. Der Vogel wird auf der Roten Liste als stark gefährdet geführt, sein Bestand ging in Deutschland in den vergangenen Jahren um mehr als 80 Prozent zurück. Um die verbliebenen Kiebitze in der Region zu schützen, hat die Untere Naturschutzbehörde ein Artenhilfsprojekt ins Leben gerufen. Am Dienstag wurden die erste Ergebnisse präsentiert.

Der Kiebitz ist laut Niedergesäß bekannt und beliebt: "Er ist einer der schönsten und prächtigsten Feldbrüter." Doch die intensive Landwirtschaft und Trockenlegung von Feuchtwiesen mache es dem Bodenbrüter schwer. Deshalb habe das Landratsamt das Landschaftsarchitekturbüro Niederlöhner aus Wasserburg beauftragt, das Projekt zu koordinieren. Im Landkreis Rosenheim habe eine solche Kooperation bereits Gutes bewirkt. "Nur gemeinsam geht's", so Niedergesäß. Auch Max Finster von der Unteren Naturschutzbehörde und Hauptorganisator des Projekts lobte das gute Zusammenspiel und den Beitrag, der dadurch zum Artenschutz geleistet werden konnte. Das sei keine Selbstverständlichkeit. Bis 2020 wird das Projekt vorerst laufen.

Zunächst wurden die Vögel laut Sofia Behrendt vom Landschaftsarchitekturbüro beobachtet, um Gelege aufzufinden und diese dann mit Bambusstecken zu markieren. So können Landwirte diese Stellen beim Pflügen aussparen. Das Projekt lief in enger Zusammenarbeit mit den Grundstückseigentümern. Diese haben die Naturschutzbehörde benachrichtigt, wenn sie Vögel beobachtet haben. Auch Bürger haben sich daran beteiligt. Später wurde der Bruterfolg beobachtet und die Jungvögel gezählt. Besonders wichtig sei es, die Bevölkerung aufzuklären: "Der Mensch kann nur schützen, was er kennt", so Behrendt.

Die Kiebitze tauchen in der Region vor allem im nördlichen und südöstlichen Landkreis auf. An der Grenze zu Rosenheim gebe es laut Behrendt ein "wahnsinnig großes Vorkommen". 56 Kiebitzpaare wurden insgesamt betreut und beobachtet, davon gab es 37 Gelege auf 20 verschiedenen Äckern. 40 bis 50 Jungvögel seien davon flügge geworden. "Leider sind einige Jungvögel durch die starke Trockenheit verdurstet."

Doch man könne dem Vogel helfen: Landwirte beispielsweise, indem sie ihre Arbeitsgänge zeitlich bündeln, um die Vögel nicht mehrmals hintereinander zu stören. Zudem sollten sie feuchte Mulden und Senken, sowie Grünstreifen zwischen den Feldern stehen lassen. Bürgerinnen und Bürger sollen laut Sofia Behrendt ihre Hunde während der Brutzeit von Mitte März bis Anfang Juli an der Leine führen. Auch Spaziergänge sollen dann die Feldwege nicht verlassen. Sichtungen von Kiebitzen könne man der Unteren Naturschutzbehörde und dem Büro Niederlöhner melden.

Im nächsten Jahr soll der Gelegeschutz auf weitere Gebiete ausgeweitet werden. Dabei seien man auch auf die Kiebitz-Meldungen der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Zudem sollen die Brutbedingungen verbessert werden, indem beispielsweise Wiesen-Mulden angelegt und Elektrozäune installiert werden. Um die Bevölkerung aufzuklären, werden Flyer verteilt und markantere Schilder am Schwabener Moos aufgestellt.

Das Schicksal des Kiebitz scheint viele Menschen zu beschäftigen, was deutlich wurde, als es nach Behrendts Vortrag zahlreiche Wortmeldungen gab. Ein Zuhörer merkte an, dass Leute trotz Hinweis ihre Hunde frei laufen ließen. Er forderte deshalb auffälligere Schilder: "Es bedeutet viel Stress für die Vögel, wenn ein Hund rumschnüffelt und sie ihre Kinder in Deckung führen müssen." Ein anderer zeigte sich besorgt, nachdem er ein Kiebitzpärchen (namens Camilla und Charles) in einem ausgetrockneten Biotop entdeckt hat: "Was passiert mit den Jungen?" Der Grundstückbesitzer war auch im Raum und konnte Entwarnung geben: Er habe nach Camilla und Charles gesehen, sie waren bis zum Herbst mit ihren Jungen da. Charles habe "richtig geschimpft", als er sie gestört hat.

Ein Wiesenbrüterberater erzählte außerdem von einem "besonders schönen Erlebnis": Er fuhr mit einem Landwirt auf dessen Traktor beim Pflügen mit und immer wenn sie einen Jungvogel gesehen haben, hielten sie an und haben ihn in Sicherheit gebracht. "So haben wir mindestens zwölf Junge retten können."