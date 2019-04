25. April 2019, 22:16 Uhr Am Ebersberger Bahnhof Mit Flasche zugeschlagen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern aus dem Landkreis ist es am vergangenen Samstag am Ebersberger Bahnhof gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass ein 17-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit einer Flasche auf einen 20-Jährigen eingeschlagen hat. Der Täter ist daraufhin in Richtung Altstadtpassage geflüchtet. Pech für ihn allerdings, dass der 20-Jährige den Angreifer kannte. Gegen diesen wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ebersberg unter der Rufnummer (08092) 8268-0 zu melden.