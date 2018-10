21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Am Dienstag und Mittwoch Vollsperrung in Anzing

Autofahrer aufgepasst: In Anzing wird am Dienstag, 23. Oktober, und Mittwoch, 24. Oktober, die Straße zwischen Autobahn und Ortszentrum vollständig gesperrt sein, wie die Gemeinde mitteilt. Grund sind die Arbeiten an einem neuen Kreisverkehr auf Höhe des Gewerbegebietes. Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt über die beiden Autobahnausfahrten Forstinning und Parsdorf, es werden entsprechende Beschilderungen aufgestellt. Eine andere Terminierung sei nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Grund dafür seien Lieferschwierigkeiten beim Asphalt, verursacht durch den Brand in der Bayernoil-Raffinerie in Vohburg bei Ingolstadt.