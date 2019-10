Am Bahnhof in Kirchseeon

Das Fahrrad war mit zwei Schlössern gesichert - und wurde dennoch geklaut: Am Mittwoch zwischen 6.15 und 22 Uhr hat wieder einmal ein Fahrraddieb am Bahnhof in Kirchseeon zugeschlagen. Der Unbekannte schnitt die Schlösser auf und nahm das schwarze Herrenrad der Marke Ortler Bergerac im Wert von etwa 400 Euro mit. Nun hofft die Polizei in Ebersberg, Telefon (08092)8268-0, auf Hinweise von Zeugen.