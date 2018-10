28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Am Bahnhof in Grub Durch Faustschlag verletzt

Zwei Männer sind am Samstag gegen 16 Uhr am S-Bahnhof in Grub aneinandergeraten. Dabei verpasste einer der Männer dem anderen einen Fausthieb und verursachte so eine Platzwunde über dem Auge. Der Täter war laut Polizei 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Er trug eine schwarze Jacke.