5. August 2018, 22:05 Uhr Am 7. August Alte Lieder, neue Stimmen

Der Alpenverein veranstaltet in Ebersberg ein "Singen um den Maibaum"

"Auf der Berge grünem Saume ist's so lieblich, ist's so schön, wie in sanftem süßem Traume, wandeln wir auf lichten Höh'n": Die lange Tradition der Volks- und Bergsteigerlieder zu pflegen, hat sich der Alpenverein Ebersberg-Grafing auf die Fahnen geschrieben. Regelmäßig lädt die DAV-Sektion alle Interessierten zum gemeinsamen Singen ein. Das nächste solche Treffen findet an diesem Montag, 6. August, um 19 Uhr in der Kugler-Alm statt.

Doch nicht nur hier ist jeder, der gerne mitsingen möchte, herzlich willkommen, sondern auch beim "Singen um den Ebersberger Maibaum", das die DAV-Sektion und die Kolpingfamilie am Dienstag, 7. August, um 18 Uhr veranstalten. Dann treffen sich am schönen Schlossplatz sangesfreudige Bürgerinnen und Bürger, Initiator Manfred Krug verteilt leihweise Liederhefte und stimmt die Besucher mit dem Akkordeon auf die einzelnen Stücke ein. Alle Generationen, Omas und Opas mit oder ohne Enkel, Erwachsene, Kinder sind willkommen. Mit der Aktion sollen alte Volkslieder am Leben erhalten werden, zudem möchten die Vereine das freie Singen fördern. Manfred Krug, der seit vielen Jahren das monatliche DAV-Singen in der Ebersberger Kugleralm leitet, würde sich freuen, wenn nach dem Maibaumsingen wieder einige neue Mitsänger zum Volks- und Bergsteigerliederabend kommen würden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.