Am 20. September in Markt Schwaben

Artikel per E-Mail versenden

Im Rahmen der weltweiten Klima-Aktionswoche organisiert der Aktivkreis Klimawende am Freitag, 20. September, auch zwei Veranstaltungen in Markt Schwaben. Eine Radldemo startet um 13.40 Uhr auf dem Marktplatz mit einer Auftaktkundgebung, an die sich eine Rundfahrt durch die Ortsmitte anschließt. Das erste Markt Schwabener Klimaforum findet von 18 bis 22 Uhr mit vielen Infoständen im Unterbräusaal statt. Hauptredner ist Klimaschutzmanager Hans Gröbmayr.