4. April 2019, 22:12 Uhr Altvatergebirge im Fokus Perle des Sudetenlandes

Beim Kulturnachmittag der Sudetendeutschen steht heuer das Altvatergebirge im Fokus: Der Grafinger Filmemacher Robert Kirsten ist in dem Landstrich geboren und hat ihn porträtiert. Am Nachmittag kann bei Kaffee und Kuchen über die alte Heimat gesprochen werden. Beginn ist am Sonntag, 7. April, um 14.30 Uhr, beim Huberwirt in Oberndorf.