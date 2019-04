8. April 2019, 22:16 Uhr Altphilologe stellt Ovids Werk vor Metamorphosen im Turm

Ovids "Metamorphosen" stellen ein mythologisches Feuerwerk dar, wie es vorher und auch danach keines mehr gegeben hat - gezündet von einem der größten Dichter aller Zeiten. Am Donnerstag, 11. April, präsentiert Stefan Merkle gewitzt und fundiert dieses Meisterwerk. Der mehrfach ausgezeichnete Altphilologe ist Dozent für alte Sprachen an der LMU. Er begeisterte das Grafinger Publikum bereits beim Science Slam, den er furios gewann, und mit seiner Homerlesung. Latein ist bei der Veranstaltung im Übrigen nicht vonnöten, solide Deutschkenntnisse reichen völlig aus. Karten gibt es im Internet und an den bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist um 20 Uhr.