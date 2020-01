Eine "Himmelsmacht" hat Robert Schumann die Musik genannt. Aber ist das richtig? Gibt es nicht auch eine dunkle Seite der Musik? Zweifellos, meint der Ebersberger Hans Klaffl und präsentiert am Sonntag, 2. Februar, im Alten Kino in Ebersberg in der Reihe "Musiklexikon" seinen Vortrag über "Unheimliche Musik: Von Geistern, Hexen und Dämonen". Der frühere Musiklehrer wird sie in Erinnerung rufen: Musik, die wegen ihrer Gefährlichkeit verboten war; Musik als Belastungszeuge in einem Neun-Millionen-Dollar-Schadenersatzprozess; sündhafte Musik, boshafte Musik, heimtückische Musik, zynische Musik, tödliche Musik; Musik von Seress Rezsö, John Lennon, Judas Priest, Hector Berlioz, Bach, Giuseppe Tartini, Pink Floyd, Queen, Ruggiero Leoncavallo, Britney Spears, Eminem. Alles reine Nervensache! Die Zuschauer sollten sich also auf einiges gefasst machen bei dem Vortrag von Hans Klaffl, der an diesem Abend explizit nicht als Kabarettist auf der Bühne steht. Karten gibt's im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de. Der Abend beginnt um 18 Uhr, Haus und Küche öffnen um 17 Uhr.