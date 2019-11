Altes Kino in Ebersberg

Die vier Oberammergauer Musiker von Kofelgschroa haben sich mit dadaistisch-valentinesken Texten, Spielfreude und Melancholie schnell von Straßenmusikanten zur gefragten Kapelle entwickelt. Frontmann Maxi Pongratz gab der Band mit seinen Kompositionen und Texten und dem ihm eigenen "rakata-rakata"-Akkordeonspiel den Sound. Nun macht Kofelgschroa Pause, deshalb hat Pongratz ein "Maxi-Album" herausgebracht und geht jetzt mit seinem Akkordeon auf Tour. Am Samstag, 23. November, stellt er "Kofelgschroa Solo" im Alten Kino in Ebersberg vor. Pongratz' Kunst macht manchmal glücklich, manchmal lässt sie uns lachen, und manchmal bleibt uns selbiges auch im Halse stecken. Die schräg polternde Poesie der Texte passt jedenfalls wunderbar zur herzzerreißenden Lieblichkeit der Melodien. Das Leben ist so schön, wenn man das hört! Karten gibt's im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr.