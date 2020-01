Die Wünsche, Hoffnungen und Kritik der jungen Leute in der Kreisstadt sollen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion mit allen fünf Ebersberger Bürgermeisterkandidaten am Montag, 17. Februar, im Alten Kino stehen. Diskutiert wird insbesondere über die Ergebnisse einer Jugendbefragung in der Kreisstadt. Der Kreisjugendring und Stadtjugendpfleger Christian Zeisel suchen für diesen Anlass noch junge Leute zwischen zwölf und 17 Jahren, die gern gemeinsam mit den Bürgermeisterkandidaten auf der Bühne sprechen möchten. Die Themen dazu werden vorher besprochen, es gebe auch ein Coaching, versprechen die Veranstalter. Wer sich hierfür interessiert, ist eingeladen zu einem offenen Vortreffen am Donnerstag, 16. Januar, 18 Uhr, im Jugendzentrum in der Dr.-Wintrich-Straße 1. Dabei können die Teilnehmer auch eigene Ideen einbringen, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen, heißt es in der Ankündigung.