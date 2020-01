Als junger Mann bereiste Peter Ludwig mit seinen wilden wie melancholischen Liedern die Republik, presste diese auf Vinyl und gewann damit Preise. Dann riss ihn der Tango für Jahrzehnte in seinen Bann. Als seine Schläfen begannen, grau zu werden, setzte er sich ans Klavier, erinnerte sich an das Erlebte und schrieb zwei Dutzend Chansons. Drei-Minuten-Dramen, erstaunlich und wahr. Diese präsentiert er am Samstag, 1. Februar, im Alten Kino in Ebersberg unter dem Titel: "Am Abgrund gibt's die beste Aussicht". Das Ebersberger Publikum kennt den Wasserburger Pianisten und Komponisten von dem Trio "Tango à trois". Peter Ludwig arbeitete unter anderem mit Anja Lechner, Peter Wöpke, Arben Spahiu, Mulo Francel, Hanna Schygulla, Iris Berben und Sarah Kober. Er schrieb und arrangierte Orchesterstücke und war als Theatermusik-Komponist von München über Berlin, Paris, Luzern und Wien bis Tokio unterwegs. Karten für die Veranstaltung im Alten Kino können im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 2559205 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.