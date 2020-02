Jedes Jahr zu Fasching gestalten Schüler aus der kommunalen Musikschule ein lustiges Faschingskonzert für Kinder und ihre Familien im Ebersberger "Alten Kino". Am kommenden Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr ist es wieder soweit! Heuer ist der "Zauberlehrling" die Geschichte, um die herum die Kinder und Musikschullehrkräfte ihrer Phantasie freien Lauf lassen können. Goethes Stoff wurde vom Franzosen Paul Dukas vertont: Es gibt also schon ein berühmtes Vorbild für die Verbindung von Erzählung und Musik, die nun von Kindern aus der Musikalischen Früherziehung an verschiedenen Instrumenten spannend aufgegriffen wird. "Zimmer aufräumen!": Welchem Kind ist diese Mahnung nicht geläufig? So herrscht auch in der Werkstatt des Zaubermeisters große Unordnung. Der Meister beschließt aufzuräumen - er bewegt Schachteln, Hüte, Türen, Flaschen und vieles mehr. Doch in diesen Dinge schlummern Überraschungen, die mit musikalischer Begleitung ein Eigenleben entwickeln... Kommt alle maskiert! Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback