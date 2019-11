In einen Tanzsaal verwandelt sich der Alte Speicher am Samstag, 9. November. Die Tornados, ein Tanzorchester, spielen neue und alte Melodien, so dass alle Gäste auf ihre Kosten kommen sollten. Los geht's um 20 Uhr. Karten zum Preis von 25 Euro pro Person gibt es über die Homepage des Veranstalters, der TSG DaCapo.