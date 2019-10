Unter dem Titel "Old Socks" gibt der Künstler Uli Mlackar aus Grafing am Wochenende Einblick in seine jüngste Schaffensperiode, die dem Rock'n'Roll gewidmet war. Seine Heroen, legendären Größen der Musikgeschichte, dead or alive, hat Mlackar auf seine ganz eigene Weise porträtiert. Zu sehen sind die Bilder im Alten Bahnhof Moosach, und zwar am Samstag und Sonntag, 12./13. Oktober, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Am ersten Ausstellungstag gibt es obendrein eine Musikperformance von Götz Live, am zweiten Tag spielt Marcus Lipp. Beide Musiker sind über den Landkreis hinaus bekannt und werden sowohl Eigenes als auch Coversongs der gemalten Rockstars spielen.