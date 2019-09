Ist es Post-Punk? Oder doch eher Post-Krautrock? Wie dem auch sei, die Post spielt hier keine Rolle, außer im Sinne von "geht ab": Die Münchner Band Friends Of Gas spielt am Samstag, 21. September, in der Galerie Alte Brennerei des Kunstvereins Ebersberg, danach wird Matu die Platten rollen lassen. Das Konzert findet statt in der sehenswerten Ausstellung "Mikrokosmos hat Mikroklima" von Anton Bosnjak. Außerdem geht das Gerücht, dass es ab diesem Tag das nagelneue Ebersberger Schloßbrauerei-Bier geben soll. Einlass ist von 20 Uhr an, der Eintritt frei, aber der hungrige Hut freut sich natürlich über Futter.

"Eine Schockfront zieht über das Land: Fünf Personen auf engem Raum, tagsüber in einem Van, abends auf festen Elementen, senden heftige elektromagnetische Wellen aus. Körperschall, bis dass die Wände wackeln und jeder Bühnenboden sich in eine Sonnenoberfläche verwandelt!" So kündigen Friends Of Gas sich an. Das Zentralmassiv der Band: Die pointierten Lyrics und die gewaltige Stimme von Nina Walser. Sie klingt und sieht aus wie die Tochter oder Enkelin von Rod Stewart, nur dass sie gehörig was von Postpunk und von Minimalismus versteht: "Ihre reduzierte und schneidende Sprache trifft den Nagel einfach auf den Kopf. Wann gab es in der deutschsprachigen Rockmusik je eine ähnlich kehlige Dringlichkeit, eine solch kernige Drastik? Nie!" Und der Rest der Friends Of Gas steht der Sängerin performativ in nichts nach: Veronica Burnuthian pflegt ihre Gitarre dicht unter ihr Kinn und an die Brust geklemmt zu halten, wie Pfeil und Bogen, mit Tönen die Luft zerschneidend. Neben ihr verdreht Thomas Westner beim Gitarrenspiel die Augen permanent nach oben. Der Bass von Martin Tagar ist lauter als beide Gitarren zusammen, und Erol Dizdar setzt am Schlagwerk auf minimalistisches Spiel und verleiht der Band hin und wieder einen humoristischen Akzent. "Von dieser Musik bekommt man Herzklopfen. Diese Band ist Gewalt und Schönheit in Ekstase."