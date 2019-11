Jetzt ist sie wieder da, diese Zeit der langen Abende, des gemütlichen Beisammensitzens, aber auch der stillen Einkehr, der Besinnung. Da liegt es doch nahe, eben diese Stimmung in einer Kirche zu vertiefen. Matthias Gerstner, Kantor und Organist der evangelischen Christophoruskirche in Zorneding, bietet die Verbindung von schöner Musik und einfühlsamen Texten in Form von "Orgelmeditationen" an vier Freitagabenden an. Jeder Termin steht unter einem Motto und wird dank eines Lektorenteams mit entsprechenden Texten ergänzt. Die Zeit dieser kleinen Verschnaufpausen vom Alltag ist jeweils auf eine halbe Stunde begrenzt.

Die erste Orgelmeditation bei Kerzenlicht findet statt am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Zorneding. Es erklingt Orgelmusik zum Ende des Kirchenjahres. Eine weitere Ausgabe der Reihe noch in diesem Jahr am 13. Dezember bietet weihnachtliche Klänge. Im Jahr 2020 sind die Orgelmeditationen am 17. Januar und am 7. Februar vorgesehen. Der Eintritt ist frei.