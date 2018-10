30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Allerheiligen "Über den Tod darf man Witze machen"

Mit "Wer früher stirbt ist länger tot" und zuletzt "B 12 - Gestorben wird im nächsten Leben" hat der Steinhöringer Filmemacher Christian Lerch Kinohits gelandet. Ein Gespräch über das Sterben - und was es daran zu lachen gibt

Interview von Korbinian Eisenberger

Am Vormittag hatte der Filmemacher Christian Lerch einen beruflichen Termin. Es ging um die Idee zu einem neuen Film, in dem der Tod Thema sein soll. Mehr darf er nicht verraten, sagt er an diesem Dienstag vor Allerheiligen. Er betritt das Lokal der Münchner Kammerspiele, setzt sich an den Ecktisch und erzählt vom Mittagessen. Beinahe hätte er den "Lappen Putenschnitzel" bestellt, dann entschied er sich aber für das vegane Süßkartoffelpüree - und gegen das tote Tier. Mit dem Tod beschäftigt er sich lieber, wenn es um den Menschen geht. Als Co-Autor von "Wer früher stirbt ist länger tot" hatte der Steinhöringer 2006 einen großen Kinoerfolg, als Regisseur von "B12 - Gestorben wird im nächsten Leben" füllt er seit dem Sommer die Kinosäle. Zeit also für ein Gespräch über das Sterben - und über die Zeit davor.

Ihnen scheint was an Bioessen zu liegen. Geht es Ihnen da um Ihre Vitalität?

Mir geht es vor allem um die Viecher, dass sie ein besseres Leben haben. Deswegen: wenn Fleisch, dann möglichst biologisch.

In ihrem Dokumentarfilm über den Rasthof an der B 12 in Hohenlinden haben Sie wie schon oft in Ihrer Karriere den Tod als Thema aufgegriffen - und damit einen Nerv beim Publikum getroffen. Was am Tod fasziniert die Menschen so?

Mir fallen da spontan die Passionsspiele in Oberammergau ein. Jedes Mal weiß jeder Zuschauer schon vorher, dass der Jesus stirbt. Und trotzdem schauen es sich die Leute immer wieder an. Es geht also um das Wie. Und darum, dass der Tod für den lebendigen Menschen ein großes Rätsel ist. Der eine raucht fünfzig Zigaretten am Tag und bleibt pumperlgsund, der andere raucht gar nicht und kriegt Lungenkrebs. In einem Gedicht von Konstantin Wecker heißt es, dass der Tod nicht so dumm ist und sich an die Statistik hält. Das trifft es doch ziemlich gut.

In "Wer früher stirbt ist länger tot" geht es um die Zeit nach dem Tod eines Menschen. In der B 12-Doku um einen Mann, der nach einem Schlaganfall dem Tod ins Auge sieht. Warum zeigen Sie das?

Ich finde, man sollte dem Leben bis zum Schluss zusehen. Auch in Hospizen gibt es lichte Momente. Und auch im Leben des inzwischen 90-jährigen Lenz.

Wie schafft man bei einer Dokumentation die Gratwanderung, Alter und Verfall darzustellen, ohne dass es voyeuristisch wird?

Ich habe mich immer wieder hinterfragt, ob ich zu weit in die Welt von Lenz eingedrungen bin. Aber Lenz hat das gerne zugelassen. Und ich habe nicht absichtlich nach Abgründen gesucht. Ganz wichtig ist eine aufrichtige Verbindung zu dem Menschen, den man filmt. Dass man nicht nur an ihm als Protagonist interessiert ist. Ich stehe da nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Christian.

Wie geht es dem Lenz gerade?

Vor einigen Wochen war ich dort. Er ist etwas dünner geworden, saß aber wie immer mit seinen Handschuhen draußen in der Sonne und hat mit viel Appetit einen Kaiserschmarrn verspeist.

In der 2006 erschienenen Kino-Komödie "Wer früher stirbt ist länger tot" war Christian Lerch Co-Autor von Marcus H. Rosenmüller. Im Film geht es um den Bub Sebastian, der einen Weg sucht, mit dem Tod seiner Mama klarzukommen - was teils berührend und teils komisch ist. (Foto: SWR/BR/Christian Hartmann/Roxy Film)

Wie verbringen Sie Allerheiligen?

Das habe ich mir noch gar nicht so genau überlegt, ich werde aber nicht aufs Grab oder in die Kirche gehen.

Warum nicht?

Meine Eltern und Geschwister leben zum Glück noch alle, sicher auch deswegen. Ich muss gerade an meine Kindheit denken, da musste ich öfter in die kleine Dorfkirche in Tulling und an den Bildern der 14 Kreuzwegstationen vom Jesus vorbei - bis zur Abnahme vom Kreuz. Das waren brutale Bilder, die mich erschreckt haben. Da habe ich zum ersten Mal so richtig über das Sterben nachgedacht.

Das Friedhofskreuz ist Symbol für Tod - und für ewiges Leben, so sieht es die katholische Kirche. Nun wird das Kreuz politisch genutzt. Wie stehen Sie dazu?

Das diesseitige, nicht ewige, empfindbare Leben samt Politik sollte man schon von der Hoffnung aufs ewige Leben trennen. Man ist kein besserer Christ, indem man ein Kreuz aufhängt. Ich sehe nicht, was diese Vorgabe von Söder bringen soll, eher dass es die Freiheit einschränkt.

Sind Sie gläubig?

Letztlich ist die Kernaussage der Religionen gleich: Es geht um die Liebe, deswegen interessiere ich mich auch für andere Glaubensformen, den Buddhismus zum Beispiel. Die urkatholische Prägung ist bei mir aber auf jeden Fall da. Bei allem, was man bemängeln kann, es gibt wahnsinnig sympathische katholische Heilige.

Wen denn?

Den Feuerlöscher Florian. Oder den Sankt Martin, den mag ich am liebsten, weil Teilen gesellschaftlich gerade so angesagt ist wie lange nicht. Wenn die einen weiterhin horten und nichts hergeben, dann fährt das ganze System gegen die Wand.

Zum Rechtsruck im Land und zur Einstellung mancher Leute zu Flüchtlingen haben Sie eine klare Haltung. Das zeigen Sie mit der Regie für den millionenfach geklickten Anti-AfD-Kurzfilm "Mia ned" vor der Wahl. Trotzdem sitzt die AfD jetzt mit 22 Mandaten im bayerischen Landtag. Was bringt so eine Aktion wie Ihre?

Ich glaube, wir haben etwas bewirkt. Das sieht man etwa an dem Shitstorm, der von rechts kam. Wir haben sie scheinbar aufgeschreckt. Für die Europawahl wollen wir nun wieder was machen.

In der BR-Fernsehserie "Café Meineid" standen Sie sieben Jahre vor der Kamera, als Polizist Karl Hermann. Die Serie endete 2002 abrupt, weil einer der Wichtigsten unerwartet verstarb: Erich Hallhuber alias Amtsrichter Wunder.

Das war ein Schock. Er starb in seinem Bett, wohl an einer Art Hypermigräne. Er hatte auch mal während eines Dreh einen Anfall. So ein vitaler Mensch, von heute auf morgen weg. Es war das Ende einer ganz besonderen Zeit. Zwei Mal im Jahr hieß es: Dreh bei Café Meineid. Wir kannte uns alle vom Theater. Die Dialoge sind teilweise drei bis vier Minuten ungeschnitten abgedreht worden. Damals hat man drinnen noch rauchen dürfen, der Franz (Regisseur Franz-Xaver Bogner, Anm.d. Red.) hat viel geraucht, alle haben geraucht.

Christian Lerch, 52, lebt im Steinhöringer Gemeindeteil Tulling. In seinen Filmen spielt der Tod immer wieder eine Rolle, so wie im Leben. (Foto: Florian Peljak)

Nur Sie nicht?

Doch, ich auch. Ich hab dann aber irgendwann aufgehört.

In einer Folge von Café Meineid stehen Sie neben ihrem Polizeichef, Wolfi Fischer alias Wachtmeister Kogel. Er hat ein volles Weißbierglas in der Hand und ist völlig perplex, als Sie ihm erzählen, dass Sie nun Werke von Friedrich Nietzsche lesen. Erinnern Sie sich?

Sehr gut sogar, weil das die erste Szene ist, die ich jemals selbst fürs Fernsehen geschrieben habe. Weil ich in meiner Rolle das Abitur in der Abendschule nachmache, muss ich in der Folge ein Referat über Friedrich Nietzsche vorbereiten.

Der ist auch schon gestorben.

Und er hat auch Kopfweh gehabt.

Er schrieb einmal: "Seines Todes ist man gewiss: warum wollte man nicht heiter sein?" Darf man über den Tod Witze machen?

Absolut, solange man nicht Trauernde beleidigt. Über den Tod an sich darf man Witze machen, deswegen gibt es Tausende lustige Darstellungen vom Tod, etwa den Boandlkramer. Die Komödie ist immer nah an der Tragödie, insofern würde ich Nietzsches Satz sofort unterschreiben. Vieles ist nur durch Verlachen aushaltbar.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Nietzsche?

Ich lese von und über ihn. "Also sprach Zarathustra" etwa. Besonders hängen geblieben ist eine Erzählung über ihn. Er soll ein Pferd umarmt haben, nachdem es vom Kutscher geschlagen worden war.

Ein letzter Nietzsche noch, der gut zu ihrem bekanntesten Film passt, wo ein Bub damit klarkommen muss, dass seine Mama nicht mehr lebt: "Man soll den Tod nicht überwinden, aber wohl bestehen lernen." Bei "Wer früher stirbt ist länger tot" geht es ja in diese Richtung.

Darum, und um die Schuld, die der Bruder dem Sebastian am Tod der Mama gibt. Das finde ich etwa an der katholischen Kirche so schwierig: dass beim Gläubigen immer so eine Grundschuld vorgesehen ist. Sebastian reagiert darauf. Er möchte wissen, wie man unsterblich wird.

In gewisser Weise ist das gelungen, der Film hat Kultstatus. Auch durch diesen Satz, den Sebastian zu seiner Lehrerin sagt: "Dad'n Sie eventuell mit mir vögeln?" Wer hat den eigentlich geschrieben? Sie? Oder Marcus H. Rosenmüller?

Der Satz ist glaube ich vom Rosi. Ich habe dafür Sebastians Antwort geschrieben, nachdem er sich von der Lehrerin eine Watsch'n gefangen hat: "Aiso ned oder?"