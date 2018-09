21. September 2018, 21:45 Uhr Allein im Wahlkampf Man kennt sich

Ihr Wirtshausgespräch führt die Grafinger CSU quasi mit sich selbst

Von Thorsten Rienth, Grafing

Es tue ihm furchtbar leid, es so deutlich sagen zu müssen: "In meinem Herzen bin ich schwarz", sagt der Senior mit der tiefen Stimme und dem schwäbischen Einschlag. "Aber diesmal muss ich mir das mit dem CSU Wählen wirklich überlegen." Da gäbe es doch das Bildnis mit dem Fisch, der vom Kopf her stinkt. "Das große Problem ist, dass unser Horst Seehofer mit diplomatischem Geschick wirklich nicht gesegnet ist." Wer wisse denn schon, wie die Sache nun weitergehen werde.

Zu vier großen Tischen hat die Grafinger das Inventar im Saal des Kastenwirts zusammengeschoben. Der Mittwochabend ist der CSU-Wirtshausabend. Zehn Besucher hätten an jedem der Tische Platz. An den ersten beiden Tischen kennt man sich sowieso. Auf den anderen beiden liegen ein paar weiß-blaue Flyer und Kugelschreiber herum.

In diesem Frühjahr, selbst bei einer mit abzuarbeitenden Formalitäten nur so gespickten Hauptversammlung, war noch der ganze Saal voll mit Menschen. Jetzt aber, wo es mit dem CSU-Landtagsdirektkandidaten Thomas Huber, dem Listenkandidaten Hans Schwaiger und der Bezirkstagskandidatin Susanne Linhart um Interessantes, nämlich um die Inhalte gehen soll, da hätte fast auch die Eckbank gereicht.

Thomas Huber wird die Situation später aufgreifen, ja auffangen: Ein Wahlkampf, so sagt er, lebe zum einen natürlich von großen Abenden. Solche wie jener, noch gar nicht lang ist her, als 700 Leute in die Brauereihalle kamen. Er lebe aber eben auch von den kleinen Runden wie eben diesem im "Kastenwirt". Beide hätten ihre Berechtigung. "Und auch ihre Vorteile."

Als Zweckoptimismus lässt sich das nicht abtun. Denn bald ist der Kastenwirtsaal kaum mehr als ein erweitertes Wohnzimmer. Keiner poltert. Keiner muss sich was beweisen. Keiner dem Parteifreund den Bauch pinseln. Das Kandidatentrio ist einfach nur das, was es in Grafing ist: Der Tom, der Hans und die Susi. Beim Weißbier und einem Teller Wurstsalat.

Susanne Linhart erzählt von "den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen". Krankheiten, Behinderungen, persönliche Schicksale - manchmal habe es das Leben halt einfach nicht fair gemeint. "Auf der Bezirksebene sehe ich jeden Tag, wie ihnen geholfen wird." Im vergangenen Jahr seien zum Beispiel vom Bezirk etwa 2,7 Millionen Euro als sogenannte Hilfe zur Pflege in den Landkreis geflossen. "Das hat 300 Betroffenen bei uns ganz konkret geholfen!"

Hans Schwaiger, 16 Jahre Kreistagsmitglied und 21 Jahre Kreishandwerksmeister, skizziert einen Mangel, den es im Landtag zu beheben gelte. "Da sitzen über 100 Leute, aber genau zwei Handwerksmeister - das ist ein bisserl wenig." Dabei sei gerade das Handwerk ein Pfeiler des bayrischen Wohlstands. "Es ist ja nicht so, dass die Chefs von den 80 000 Betrieben ihre Yacht nach Italien schleppen und bei den Mitarbeitern nichts ankommt."

Solcher Beispiele wegen dürfe es keine Trennung von Wirtschafts- und Sozialpolitik geben, dreht Huber das Thema weiter. Familiengeld, Eigenheimzulage, Landespflegegeld, Geld für Barrierefreiheit, berufliche Bildung und Integration zählt er auf. "Wir geben sehr viel Geld aus für die sozialen Belange des Landes - weil das Umfeld passt und dieses Geld hier auch erwirtschaftet werden kann." Dennoch könne Bayern - wohlgemerkt als einziges deutsches Bundesland - seine Altschulden tilgen.

Noch ein paar Beispiele listet er auf, warum die CSU auch nach dem 14. Oktober im Landtag weiterregieren solle: Um 24 Prozent seien die Wohnungseinbrüche in den vergangenen fünf Jahren gesunken, die Aufklärungsquote auf fast 70 Prozent gestiegen. "42 000 Polizisten haben wir inzwischen in Bayern, jedes Jahr kommen 500 dazu." Nie habe es mehr gegeben. "Wenn Bayern ein eigenes Land wäre, hätten wir die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa." Klar, es ist ja auch Wahlkampf.

Wenn alles so gut laufen würde, ruft jemand dazwischen, warum seien denn dann die 35 Prozent aus den Umfragen keine 70 Prozent? "Berlin überlagert da leider einiges", antwortet Huber. Die Mimik sagt, er würde gerne deutlich werden. Das Hirn sagt, dass es auch diplomatisch gehen muss, nämlich so: "Wir sind eine christlich-soziale Union. Union steht für Gemeinsamkeit und Team. Ich unterschreibe nicht alles, was manche bei uns so sagen." Bundeskanzlerin Angela Merkel dürfte er dabei kaum im Sinn gehabt haben.

Dann kommt Huber auf das Bildnis mit dem Fisch und dem Kopf zurück und die Kreuzchen-Zweifel am 14. Oktober. "Schauen Sie", sagt er. Wie danach alles weitergehe, das könne er natürlich auch nicht vorhersagen. "Aber uns drei hier kennen Sie." Und wenn jemand mit einem von den Dreien etwas nicht passe, dann gebe es ja das Telefon.