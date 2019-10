Der Maler, Kabarettist und Liedermacher Alf Poier aus der Steiermark gewann die wichtigen Kleinkunst- und Kabarettpreise, trat immer wieder beim "Eurovision Song Contest" an, wurde für den "Amadeus Austrian Music Award" nominiert und unterhielt eine Zeitlang ein Privatmuseum mit dem Namen "Botschaft für Bewusstsein, Scheißdreck und Kunst". Poier ist Dada. Am Freitag, 4. Oktober, gastiert er mit "Humor im Hemd" im Alten Kino in Ebersberg - In seinem aktuellen Programm stellt Poier jede Menge Fragen: "Spinn' ich oder spinnt die Welt? Kann die Kunst uns retten, oder muss ich die Kunst retten? Wohin soll man flüchten? Und was hat eine Thunfischdose mit der letzten Erkenntnis zu tun?" Tickets gibt es unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich im Foyer des Alten Speichers. Beginn ist um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.