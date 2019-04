28. April 2019, 22:30 Uhr Albumpräsentation Neues von "Dreiviertelblut"

Erst war es nur ein aus der Filmmusik abgeleitetes Spaß-Duo zweier Vielbeschäftigter: die Band Dreiviertelblut. Doch das Kind des Filmkomponisten Gerd Baumann und des Bananafishbones-Sängers Sebastian Horn entwickelte sich schnell zum erfolgreichen Bandprojekt der Heimatsound-Bewegung. Ihr drittes Album wurde nun in siebenköpfiger Besetzung eingespielt. Titelgebend war der Ort, an dem die Live-Aufnahmen entstanden sind, und die erstaunliche Tanzbarkeit mancher neuen Stücke: Welcome "Diskothek Maria Elend"! Am Donnerstag, 2. Mai, kann man Dreiviertelblut live im Alten Kino in Ebersberg erleben, wo sie ihr neues Album auf der Bühne vorstellen. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter: Telefon (08092)2559205, www.kultur-in-ebersberg.de oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers.