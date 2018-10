28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Alarmierende Prognosen Im Schatten des Baubooms

Der steigende Zuzug nach Vaterstetten führt zu Problemen an den Schulen. Schon heute reicht der Platz gerade so aus, in einigen Jahren könnten die Klassenzimmer knapp werden

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Die Großgemeinde ist als Wohnort trotz hoher Preise nach wie vor begehrt - und wird dies wohl auch in Zukunft bleiben. Jedenfalls gehen Statistiker von einem anhaltenden Zuzug nach Vaterstetten aus, vor allem Familien mit Kindern zieht es in die Gemeinde. Die kommt mit dem Ausbau der Schulen kaum mehr nach, wie nun im zuständigen Ausschuss des Gemeinderates zu erfahren war.

Vorgestellt wurde die aktuelle Bevölkerungsprognose für die Jahre bis 2031 basierend auf einer Erhebung des Büros für räumliche Entwicklung, sowie eine daraus resultierende Berechnung des Landratsamtes der zu erwartenden Schülerzahlen. Beide Werte werden in den kommenden eineinhalb Jahrzehnten weiter deutlich steigen. Allerdings nicht in gleichem Maße, wie Sylvia Schuster, im Rathaus zuständig für die Schulentwicklung, nun erläuterte. Denn legt man die Daten der vergangenen Jahre zugrunde, zeigt sich, dass die Bevölkerung besonders in der Altersgruppe der Unter-14-Jährigen wächst.

So wird ganz allgemein bis Mitte des kommenden Jahrzehnts ein Bevölkerungswachstum von 3500 auf dann 28 000 Einwohner prognostiziert, was rund 14,2 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum werde der Anteil der Vaterstettener zwischen sechs und neun Jahren, also im Grundschulalter um etwa 33 Prozent auf dann 1225 wachsen. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen sind es sogar um bis zu 37 Prozent auf dann 1485. Falls sich dieser Trend auch in den folgenden Jahren fortsetzt, ist bis Anfang der 2030er mit knapp 1400 Kindern im Grundschulalter sowie bis zu 1800 im Mittelschulalter zu rechnen.

Für die Gemeinde ist vor allem die erste Gruppe von Bedeutung, da nur rund zwölf Prozent der jungen Vaterstettener an eine Mittelschule wechseln. Nur für diese ist die Gemeinde der Sachaufwandsträger, muss also Sorge tragen, dass etwa der Platz ausreicht, bei Realschulen und Gymnasien ist der Landkreis zuständig. Trotzdem steigen auch hier die Zahlen: Waren es in den vergangenen Jahren stets um die 150 Schüler, sind es aktuell 171 und kommendes Schuljahr möglicherweise bis zu 190, was dann elf Klassen entspräche. Da die Schule aber bis dahin in ihr neues Gebäude am Sportplatz umgezogen sein soll, werde der Platz wohl reichen.

Vor allem aber für die Grundschulen soll der Neubau die Lösung des Platzproblems bringen, jedenfalls für die beiden an der Wendelstein- und Gluckstraße. Denn weil erstere neu gebaut wird, können Klassen von letzterer dorthin umziehen. Möglich wird dies durch eine Neuordnung der Schulsprengel. Derzeit gibt es an der Gluckstraße elf Klassen mit insgesamt 218 Schülern, die Wendelsteinschule besuchen 345 Kinder in 15 Klassen, was das absolute Maximum ist, das sich in der Schule unterbringen lässt. Darum soll es dort im kommenden Schuljahr nur mehr 13 Klassen und 293 Schüler geben, dafür an der neuen Schule 14 Klassen mit insgesamt 301 Kindern. Keine Platzprobleme gibt es derzeit an der Brunnenschule, hier bleibt es wohl auch im kommenden Schuljahr bei elf Klassen und 251, höchstens aber 274 Schülern.

Nicht so in Parsdorf, hier werden kommendes Jahr bis zu 144 Kinder unterrichtet, 17 mehr als heuer. Was bedeutet, dass statt sieben acht Klassen untergebracht werden müssen. Das dürfte nicht einfach werden, wie Schulleiterin Ellen Riebesell im Ausschuss erklärte. Denn bereits mit sieben Klassen sei die Schule eigentlich an der Kapazitätsgrenze angelangt. Besonders, wenn Klassen geteilt würden, etwa bei Religions- oder Differenzierungsstunden. Da finde der Unterricht dann schon mal im Lehrerzimmer oder im Büro der Rektorin statt oder wo sonst noch was frei sei. Riebesell schlug daher vor, eine vor Jahren bereits in der Verwaltung diskutierte Idee weiterzuverfolgen: die Aufstockung der Schule in Parsdorf. Über der Aula könnte ein neuer Verwaltungstrakt entstehen, die alten Büros könnten zu Unterrichtsräumen umgebaut werden.

Doch auch an den anderen Schulen könnten in den kommenden Jahren Erweiterungen anstehen. Laut Prognose reichen etwa in der Brunnenschule die Betreuungsplätze noch bis zum Schuljahr 2021/22, eventuell wächst die Schule auf drei Züge, dann könnten auch die Klassenzimmer knapp werden. Was an allen Schulen der Fall sein dürfte, falls der sogenannte Klassenteiler - die Schülerzahl, ab der aus einer zwei Klassen gebildet werden müssen - weiter sinkt. Derzeit liegt die Obergrenze bei 28 Kindern, im Kultusministerium gebe es aber Überlegungen, künftig ab dem 25. Schüler die Klassen zu teilen.

Angesichts dieser Aussichten forderte Renate Will (FDP), endlich ein Schulkonzept für die Gemeinde zu entwickeln. "Wir können nicht immer nur reagieren, nachbessern und Flickschusterei betreiben." Die Verwaltung solle einmal darstellen, was auf die Gemeinde in den kommenden Jahren zukommt, und konkrete Maßnahmen daraus ableiten, wie es der Landkreis vergangenes Jahr mit seinem Masterplan Schulen getan hat.

Dieser sei aber auch "finanziell besser ausgestattet", sagte Bürgermeister Georg Reitsberger (FW), für ein solches Konzept fehlten in der Verwaltung derzeit die Kapazitäten. Deutlicher wurde Christl Mitterer (CSU): "Wir haben das Geld nicht und das Personal nicht." Außerdem sei der Schulausschuss für derartig umfassende Entscheidungen wie die Erstellung eines Schulkonzeptes gar nicht zuständig, das müsse dann schon der Gemeinderat behandeln. "Für heute sprengt es den Rahmen", sagte auch der Bürgermeister, sprach sich aber dafür aus, das Thema möglichst bald in den Gemeinderat zu bringen, "wenn wir wissen, wie es mit dem Haushalt weitergeht".