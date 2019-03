26. März 2019, 22:16 Uhr Alarm in Poing Angebranntes Huhn löst Großeinsatz aus

Ein angebranntes Suppenhuhn hat am Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr in der Wittelsbacherstraße in Poing einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die 75-jährige Hausbewohnerin hatte den Topf auf den Herd gestellt und war dann auf der Couch eingeschlafen. Vom Alarm ihres Rauchmelders wurde sie aufgeweckt, daraufhin zog sie das Essen vom Herd und lüftete die Wohnung. Weil dabei der Rauch in die darüber liegende Wohnung einer 42-Jährigen zog, wurde dort ebenfalls der Rauchmelder ausgelöst. Wegen des starken Qualms ging die Nachbarin von einem Brand aus und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Poing und Neufarn rückten mit mehreren Fahrzeugen und etwa 25 Mann an. Zudem wurde ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei Poing zum Einsatzort geschickt. Viel zu tun hatten sie freilich nicht: Durch den Brand entstand kein Schaden und auch alle Wohnungen waren weiterhin bewohnbar.