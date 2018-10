1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Aktueller Tourismusbericht Lockender Landkreis

Immer mehr Urlauber verbringen Zeit in Ebersberg

Der Landkreis Ebersberg wird immer beliebter bei Touristen. 3,2 Prozent mehr Übernachtungen hat der Tourismusverein "TOM" für 2017 verzeichnet. Insgesamt seien die Übernachtungen auf 445 152 gestiegen, sagte Geschäftsführer Oswald Pehel bei der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses im Kreistag am vergangenen Mittwoch. Um das Freizeitangebot in ganz Oberbayern künftig attraktiver zu machen, wolle man eine Route der "Wasserradlwege" ausrufen und die Region als Fahrradregion profilieren, sagte er. Drei Viertel der Strecken, die auch im Landkreis Ebersberg an Gewässern vorbeiführen, seien bereits ausgeschildert.

Außerdem wolle man mit versteckten Kulturgütern, die man entdecken könne, mehr Münchner und andere Touristen in die Region locken. Dazu böte sich auch der Landkreis Ebersberg mit eher unbekannten Gebäuden an. Weiter plane man die Ausschilderung von Pilgerwegen, Touren zu Festen und zur Wirtshauskultur und Orten der Stille in der Natur. Zudem schreite in der Branche die Entwicklung und Nutzung von Online-Buchungssystemen voran, sagte Pehel. Ein gemeinsames Papier zum Konzept regionaler Tourismusverbände wolle man nach der Landtagswahl vorstellen. Dann erhofft sich der Verein eine möglichst tourismusaffine neue Regierung. Der Ausschuss hatte 2014 den Beitritt des Landkreises zum Tourismusverein beschlossen. Im Haushalt 2019 plant der Kreistag für die Mitgliedschaft 9520 Euro ein.