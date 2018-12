20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Aktion "Licht an am Fahrrad!" Polizei will Radler stärker kontrollieren

Nicht nur Autofahrer werden bisweilen von der Polizei angehalten, manchmal erwischt es auch Radler. Verstärkt war das am Mittwochvormittag der Fall, als drei Beamte der Polizeiinspektion Ebersberg zusammen mit der Kreisverkehrswacht eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt "Licht an am Fahrrad!" durchgeführt haben. Zahlreiche Fahrräder mussten auf dem Schulweg in der Dr.-Wintrich-Straße aufgrund mangelhafter oder nicht vorhandener Beleuchtungseinrichtung beanstandet werden. Bei der Kontrolle appellierten die Polizisten jedoch an die Einsicht der Radler, bezahlen musste vorerst niemand. Im Gegenteil: Besonders vorbildliche Fahrer wurden mit einer kleinen Schokolade und Reflektorbändern "belohnt".

Im Zusammenhang mit der Aktion richteten die Polizisten nochmals den Appell an die Eltern, ihre Kinder gut sichtbar auf den Schulweg zu schicken. Neben einer funktionsfähigen Beleuchtungseinrichtung solle auch auf helle oder reflektierende Kleidung geachtet werden. Zudem gehöre ein passender Fahrradhelm zur Grundausstattung jedes Radlers. Noch wurden die Fahrradfahrer nicht zur Kasse gebeten, das könnte sich aber bald ändern. Die Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg kündigen an, in den nächsten Monaten verstärkt auf Fahrradfahrer zu achten und Verstöße entsprechend zu ahnden.