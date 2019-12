Einen Beitrag gegen Menschenrechtsverletzungen kann man nun in der Bücherei Zorneding leisten. Diese beteiligt sich in dieser Woche am weltweiten "Briefmarathon", einer Aktion von Amnesty International anlässlich des Tags der Menschenrechte. Aus aller Welt werden in diesen Tagen Briefe für gewaltlose politische Gefangene oder bedrohte Menschenrechts-Verteidiger an die zuständigen Regierungen geschickt. Wie die Veranstalter mitteilen, konnten so in zahlreichen Fällen in den vergangenen Jahren Freilassungen oder zumindest Verbesserungen erreicht werden. Mit einer Unterschrift und einer Spende für das Porto (1,10 Euro je Brief) kann man sich während der normalen Öffnungszeiten der Bücherei am Briefmarathon beteiligen.

In Zorneding kann man sich unter anderem für den 17-jährigen Emil Ostrovko einsetzen, der laut Amnesty International unwissentlich in Drogengeschäfte verwickelt worden ist und dafür zu acht Jahren Straflagern verurteilt wurde. Bereits im vergangenen Jahr kamen bei der Aktion in der Zornedinger Gemeindebücherei 187 Briefe zusammen zu Fällen aus Iran, Venezuela und Indien.