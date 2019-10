An diesem Mittwoch legt das Team im Ebersberger Gesundheitsamt zum vorerst letzten Mal die Spritzen bereit: Knapp 50 Menschen haben sich noch einmal angemeldet, um Schutz gegen eine schwere Meningokokken-Erkrankung zu erhalten. Insgesamt werden es dann mehr als 1200 Impfungen sein, die Gesundheitsamts-Chef Hermann Büchner und seine Kollegen verabreicht haben; Stand Montag waren es genau 1197. Die Beunruhigung nach vier schweren Erkrankungen im Landkreis Ebersberg sei durchaus groß, sagt Büchner. Mit einem derart großen Zuspruch bei der Impfaktion hätte er aber dennoch nicht gerechnet.

Das Gesundheitsamt hatte die Aktion Ende September in Abstimmung mit dem bayerischen Gesundheitsministerium und unter der Beteiligung der Spezialeinheit Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gestartet. Alle 15- bis 24-Jährigen, die im südlichen Landkreis oder in Hohenlinden leben oder arbeiten, hatten die Gelegenheit, sich kostenlos gegen Meningokokken des Serotyps C impfen zu lassen. Meningokokken können eine akute Hirnhautentzündung und eine Blutstrominfektion verursachen. Die Erkrankung kann innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden. Außerdem kann es zu bleibenden Schäden kommen.

Vorangegangen war eine sehr beunruhigende Häufung von schweren Erkrankungen im Landkreis. Zwei 19-jährige Frauen waren bereits im März krank geworden, Ende Mai war eine 57-jährige Frau betroffen, im August ein 21-jähriger Mann. Und auch von einem fünften Fall spricht Büchner noch, einem 13-jährigen Mädchen, das im Landkreis München lebt und Anfang Oktober erkrankte. Büchner hält es durchaus für möglich - und auch wahrscheinlich -, dass es auch hier einen Zusammenhang mit den Ebersberger Fällen gibt. Es handle sich um den selben Erreger, zudem habe das Mädchen Kontakte zu Menschen im Landkreis Ebersberg gehabt. Zweifelsfrei nachweisen könne man den Ansteckungsweg aber natürlich nicht, so Büchner.

Tatsächlich legen aber auch Zahlen, die das Landesamt für Gesundheit Anfang Oktober veröffentlich hat, einen Zusammenhang nahe: Im Jahr 2019 gab es in ganz Bayern bis zu diesem Zeitpunkt sechs gemeldete Meningokokken-C-Fälle, vier mehr als im gesamten Vorjahr. In fünf der sechs Fälle wurde neben der gleichen Serogruppe C mittels molekularbiologischer Untersuchungen derselbe Erregerstamm nachgewiesen.

Bereits nach den ersten Erkrankungen hatte der Fachmann im Ebersberger Gesundheitsamt dafür geworben, dass insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene sich impfen lassen sollten, um einer Ansteckung vorzubeugen. Diesem Rat folgten zwar viele Menschen, bereits im Juni berichteten Hausärzte von einem großen Interesse an den Impfungen, doch einige ließen sich offenbar auch von den Kosten von 50 bis 60 Euro abschrecken, die etliche Krankenkassen nicht erstatteten.

"Gerade in dieser Altersklasse spielt so ein Betrag offenbar doch eine Rolle", sagt Büchner, das sei wohl auch der Grund dafür gewesen, dass die Impfaktion nun auch sehr gut angenommen worden sei. Dreimal hat das Gesundheitsamt das Angebot aufgrund der großen Nachfrage verlängert. Auffällig sei gewesen, dass viele Jugendliche und junge Erwachsenen gekommen seien, die andere - durchaus übliche - Impfungen nicht in ihrem Impfbuch verzeichnet haben. Es sei ihnen also speziell wichtig gewesen, sich gerade vor den Meningokokken zu schützen.

Ob sich durch die groß angelegte Aktion weitere Erkrankungen vermeiden lassen, muss sich erst zeigen: "Ich hoffe stark, dass nicht noch ein Fall auftritt", sagt der Leiter des Gesundheitsamts. Doch momentan ist immer noch nur ein Teil der Menschen im Landkreis durch eine Impfung gegen die Krankheit immunisiert. Immerhin haben Impfbuch-Kontrollen des Gesundheitsamts gezeigt, dass etwa 70 Prozent der Kinder eine Impfung haben.

Unklar ist nach wie vor, wie sich die bisher Betroffenen angesteckt haben. Büchner vermutet, dass im Landkreis Ebersberg Personen leben, die zwar Träger des Keims sind und ihn weiter verbreiten, selbst aber nicht daran erkranken.