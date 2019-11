Christbäume sind meist wunderschön anzusehen mit ihren bunten Kugeln und ihren leuchtenden Kerzen. Manche bieten den Landkreisbürgern aber auch in diesem Jahr wieder darüber hinaus die Möglichkeit, Kindern aus einer Familie mit wenig Geld einen kleinen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Solche Wunschbäume wird es in diesem Jahr im Ebersberger Landratsamt, im Zornedinger Rathaus, im Offenen Haus in Vaterstetten sowie in der Stadtbücherei Grafing geben.

Von Montag, 2. Dezember, an steht der Wunschbaum im Foyer des Landratsamtes. Er ist geschmückt mit den Wünschen von Kindern aus Familien, die mit einem geringen Einkommen auskommen müssen. Die Wünsche haben einen Wert von maximal 30 Euro. Wer sich einen Zettel vom Wunschbaum pflückt, trägt sich in eine am Empfang bereitliegende Liste ein. Bis spätestens Freitag, 13. Dezember, sollte das Geschenk dann verpackt dort abgegeben werden. Landrat Robert Niedergesäß wird die Gaben dann bei einer Bescherungsfeier übergeben.

Damit in Zorneding an Weihnachten kein Kind leer ausgeht, gibt es auch heuer wieder die Weihnachtswunschbaum-Aktion der Gemeinde. Diese wird wie jedes Jahr wieder von der Zweiten Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder organisiert. Welche Geschenke sich die Kleinen am sehnlichsten wünschen, ist im Foyer des Zornedinger Rathauses zu erfahren. Dort steht ein Tannenbaum, der von den Kindern des Kindergartens "Denk mit!" an diesem Freitag festlich geschmückt wird. Von Dienstag, 3. Dezember, an hängen am Weihnachtsbaum kleine Kärtchen, die in diesem Jahr zum ersten Mal von den Kindern der Awo-Mittagsbetreuung gestaltet wurden. Auf jedem dieser nummerierten Kärtchen befindet sich der Wunsch eines bedürftigen Kindes.

Namen, Kontaktdaten und die Nummer des ausgesuchten Weihnachtskärtchens können im ersten Stock des Rathauses bei Christina Zenthöfer hinterlegt werden. Dort kann man schließlich bis 16. Dezember auch sein Geschenk abgeben. An diesem Tag ist für 12 Uhr ein Fototermin angesetzt, bei dem ein Bild von allen Spendern gemacht werden soll. Am Weihnachtswunschbaum kann man sich zu den üblichen Geschäftszeiten der Gemeinde bedienen. Weitere Informationen gibt es bei Christina Zenthöfer unter (08106) 38441 oder Bianka Poschenrieder unter (08106) 20236.

Geschenkpate werden kann man auch im Offenen Haus in Vaterstetten. Der diesjährige Wunschbaum - der in Zusammenarbeit mit der Frauenunion Vaterstetten-Parsdorf organisiert wird - will dazu beitragen, Kindern, Jugendlichen und Senioren, deren Familien es im Alltag nicht immer ganz leicht haben, einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Der Baum steht von Donnerstag, 5. Dezember, an im Offenen Haus. Dann können sich großzügige Landkreisbürger einen Zettel mit einem Wunsch im Wert von rund 25 Euro abnehmen und diesen bei den Mitarbeitern des OHA registrieren. Hübsch verpackt, können die Geschenke bis spätestens Dienstag, 17. Dezember, zurück ins OHA gebracht werden. Auch ein persönlicher Weihnachtsgruß, der dem Beschenkten mitteilt, wer der Spender ist, ist dabei erlaubt. Die Bescherung findet dann im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier statt.

Die Wunschzettelaktion der Stadtbücherei Grafing startet am Donnerstag, 28. November, und dauert bis zum Freitag, 13. Dezember. Erfüllt werden können Wünsche der Grafinger Tafelkinder und Senioren. Bis spätestens 21. Dezember müssen die Geschenke in die Bücherei zurückgebracht werden. Diese gibt sie dann an die jeweiligen Familien weiter.