4. September 2018, 22:03 Uhr Aktion der Kreissparkasse Eisspende zum Ferienendspurt

Kurz vor Ferienende bringt die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg den Sommer noch einmal zurück: Bis zum 7. September lädt sie an ausgewählten Standorten auf eine Kugel Eis ein. Kooperiert wird dabei jeweils mit Eisdielen an den jeweiligen Orten. Dort wo es keine Eisdiele in der Nähe gibt, kommt die Eis-Ape aus Glentleiten mit ihrem Bauernhof-Eis zum Einsatz. Die Aktion findet auch bei schlechtem Wetter statt. Folgende Standorte werden noch angefahren: Vaterstetten, Kreissparkasse, Bahnhofstraße 25, Mittwoch 5. September, 13 bis 16 Uhr; Seefeld, Kreissparkasse, Hauptstraße 36, Donnerstag, 6. September, 10 bis 13 Uhr; Aßling, Eiscafé Paradiso, Kirchplatz 6, Donnerstag, 6. September, 13 bis16 Uhr; Gauting, Eiscafé da Mauro, Bahnhofstraße 11, Donnerstag, 6. September, 13 bis 16 Uhr; Feldafing, Kreissparkasse, Bahnhofstraße 35, Freitag, 7. September, 13 bis 16 Uhr; Herrsching, Eiscafé Riva, Seestraße 50, Freitag, 7. September, 13 bis 16 Uhr; Planegg, Eiscafé Tiziano, Mathildenstraße 1, Freitag, 7. September, 13 bis 16 Uhr; Deisenhofen, Eiscafé Dolce Vita, Stefanienstraße 1, Freitag, 7. September, 13 bis 16 Uhr.