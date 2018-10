25. Oktober 2018, 22:17 Uhr "Africa Day" Vielfalt feiern im Alten Speicher

Um die Vielfalt und Schönheit der Kulturen zu feiern, laden Kreisbildungswerk und der Asylhelferkreis Ebersberg zu einem afrikanischen Kultur- und Begegnungsabend in den Alten Speicher ein. Die Aktion unter dem Motto "African Day" am Samstag, 27. Oktober, steht im Rahmen der derzeit stattfindenden "Wochen der Toleranz". Ganz ungezwungen sollen die Besucher hier die Möglichkeit haben, afrikanische Musik, Sprache und Traditionen hautnah kennenzulernen und gemeinsam mit anderen Interessierten alles selbst auszuprobieren. Die Veranstalter bieten Konzerte mit afrikanischen Musikern, eine afrikanische Modenschau sowie Vorführungen von Tänzern und Akrobaten an. Ein wichtiger Kooperationspartner an diesem Abend ist die Künstlerinitiative Black Dia, deren Name sich von "Black Diaspora" ableitet. Das Kollektiv wurde im Jahr 2015 von Rappern und Sängern mit senegalesischen Wurzeln in München gegründet. Der Eintritt in den Alten Speicher ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet voraussichtlich gegen Mitternacht.