In der Affäre um den Vaterstettener AfD-Gemeinderat Manfred Schmidt nimmt die Kritik an dem 82-jährigen zu. Dem Baldhamer wird vorgeworfen, Personen gegen deren Willen auf die AfD-Wahllisten für Kreistag und Gemeinderat gesetzt zu haben. Nachdem die im Gemeinderat vertretenen Parteien fraktionsübergreifend Schmidts Rückzug aus der Politik fordern und sogar seine eigene AfD ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angekündigt hat sowie von einer Wahl Schmidts abrät, soll am Donnerstag vor der nächsten Gemeinderatssitzung auch eine Demonstration gegen Schmidt stattfinden. Derweil machen Gerüchte über weitere Unregelmäßigkeiten die Runde.

"Schämen Sie sich, Herr Schmidt!" Unter diesem Motto laden die Grünen am Donnerstagabend zur Demonstration gegen den umstrittenen Gemeinderat ein, der damit zum Rückzug aus der Politik aufgefordert werden soll. Die Demo soll um 18.30 Uhr vor dem Rathaus stattfinden, eine halbe Stunde später beginnt drinnen die Sitzung des Gemeinderates. Es ist anzunehmen, dass die Zuschauerplätze diesmal gut gefüllt sein dürften. Denn neben einem neuen Hort für Grund- und Mittelschule, dem Gewerbegebiet Nordost und der Sanierung der Brunnenschule diskutieren die Mitglieder des Gremiums über einen kurzfristig anberaumten Punkt: "Kommunalwahl 2020 - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wahl."

Auf die Agenda gesetzt wurde dieser Punkt auf Antrag der Grünen, er liest sich relativ nüchtern: So soll der Bürgermeister "in Zusammenarbeit mit der Polizei dafür Sorge tragen, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Straftaten bei Wahlen ergriffen werden." Denn, so die Begründung: "Im Umfeld von Wahlen ist die Gefahr gegeben, dass besonders alte und behinderte Menschen Opfer von Beeinflussungen bis hin zu Nötigungen werden können."

Und hier schließt sich der Bogen zu Schmidt, der in dem Antrag übrigens genauso wenig genannt wird, wie seine Noch-Partei. Genau dies, die Beeinflussung älterer Menschen, wird dem AfD-Gemeinderat von verschiedenen Personen - derzeit sind 19 Fälle bekannt - vorgeworfen. Schmidt soll um Unterschriften gebeten haben, angeblich um seine eigene Kandidatur zu unterstützen. Andere erheben den Vorwurf, ihnen sei gesagt worden, sie unterschrieben eine Petition gegen den im Forst geplanten Windpark. Zudem, so ein weiterer Vorwurf, hätte Schmidt nie die AfD erwähnt, sondern von seiner alten Liste, der Freien Bürger Union (FBU), gesprochen. Zwölf Personen ist noch rechtzeitig aufgefallen, dass sie etwas unterschrieben hatten, was nicht in ihrem Sinne war. Mindestens sieben nicht, sie haben die Frist zum Rückzug verpasst und stehen nun auf den Wahlzetteln. Auch die im Antrag angesprochene "Nötigung" wurde im Zuge von Schmidts Kandidatensuche erwähnt. Hier steht der Vorwurf im Raum, Schmidt habe im Zusammenhang mit seiner "Sozialstiftung", die regelmäßig Ausflüge für Senioren organisiert, einige der Teilnehmer zu einer Unterschrift gedrängt.

Interessant ist, dass in dem Antrag besonders auf Alten- und Pflegeheime als potenzieller Tatort für "Wahlbetrug" hingewiesen wird. Hier, so die Forderung der Grünen, solle "die Polizei mit den Heimleitungen und den Stationsleitungen sprechen und auf die Problematik aufmerksam machen, auch Besuche bei den Senioren selbst können sensibel für eventuellen Wahlbetrug machen". Dies, so Grünen-Fraktionssprecher Axel Weingärtner auf Nachfrage, sei nicht wegen aktueller Ereignisse aufgenommen worden. Es richte sich auch nicht gegen eine bestimmte Person oder Gruppierung, sondern sei eine grundsätzliche Forderung. "Wir wollen so etwas unterbinden - egal von wem."

Auch wenn die Grünen also ihre Begründung allgemein formulieren, bleibt festzustellen, dass es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um Unregelmäßigkeiten bei Briefwahlen in Altenheimen gegeben hatte. Auch hier, so berichten es üblicherweise vertrauenswürdige Personen, sei der Name Manfred Schmidt gefallen. Dieser, so wird es zumindest kolportiert, soll des öfteren Senioren in Vaterstettener Altenheimen beim Ausfüllen ihrer Briefwahlunterlagen behilflich gewesen sein. Was - sollte es zutreffen - an sich natürlich nicht illegal ist, auch nicht von jemandem, der sich um ein Mandat bewirbt.

Genau darin liegt die Krux der ganzen Angelegenheit. Mit juristischen Mitteln dürfte sie sehr schwer aufzuarbeiten sein. Dazu müsste sich erst einmal ein Betroffener bei den Behörden melden, mit Vorwürfen, die er oder sie so gut belegen kann, dass die Ermittler genügend Anfangsverdacht haben, um ihre Arbeit aufzunehmen. Ebenfalls schwierig dürfte werden, einen Schaden zu benennen, der durch eine unfreiwillige Kandidatur entstanden ist.

Schmidt selbst nannte die Vorwürfe am Freitag "Verleumdung" und kündigte eine Presseerklärung an. Darauf werde er nun aber verzichten, sagte er am Dienstag auf Nachfrage. Stattdessen habe er eine Erklärung für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag vorbereitet, vorher werde er sich nicht zur Sache äußern. Einen Kommentar zum angekündigten Parteiausschlussverfahren gibt er dennoch ab: Bisher sei er davon noch nicht einmal offiziell in Kenntnis gesetzt worden, "hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen".