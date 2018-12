13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Adventssingen in Tading Chöre und Bläser

Zu einem besinnlichen Adventssingen in die Wallfahrtskirche lädt der Pfarrverband Maria Tading am Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr ein. Unter dem Motto "Es mog net finster wern" stellt die Tadinger Kirchenmusikerin Regina Maier mit ihren Chören und Ensembles vorwiegend alpenländische Weisen vor. Mit Bedacht ausgewählte Geschichten, vorgetragen von Hubert Stettner, sollen die besondere Atmosphäre vertiefen. Es wirken mit der Kirchenchor, der Tadinger Fünfgsang, ein Jugend-Dreigesang, der Kinder- und Jugendchor Buch sowie das Tadinger Blockflöten-Ensemble. Die Begleitung übernehmen Veronika Herzog an der Harfe, Stephan Glaubitz am Kontrabass und Regina Maier mit der Steirischen. Den Ausklang am Kirchplatz mit Glühwein und Bratwürstl umrahmen die neugegründeten Tadinger Blechbläser, ebenfalls unter der Leitung von Maier. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen.