27. November 2018, 21:56 Uhr Adventskonzert Wie lieblich es schallt

"Mein Gott - ist das eine wunderschöne Kirche! Können wir hier nicht mal ein Adventskonzert singen?" Fast schon "im Chor" gaben die Mitglieder von Rondo Vocale ihrer Begeisterung Ausdruck, als sie 2017 zum ersten Mal in Sankt Aegidius zu Besuch waren. Anlass war eine Video-Aufzeichnung für einen Chor-Wettbewerb: Rondo Vocale sang "God Has Commanded All His Angels", die Kirche diente als perfekte Kulisse - und der Vaterstettener Chor gewann!

Etwa ein Jahr später geht auch der zweite Wunsch in Erfüllung: ein Adventskonzert von Rondo Vocale im romanischen Kleinod in Keferloh am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Chorleiterin Kathrin Schiele-Kiehn hat für ihre etwa 40 Sängerinnen und Sänger ein vielseitiges Programm zusammengestellt, das von Irmi Grünwald an der steirischen Harmonika begleitet wird. Im Konzert erklingen Choräle wie "A Spotless Rose", Marienlieder wie "O Sanctissima Maria" oder das "Ave Maria" von Franz Biebl, die Bach-Motette "Fürchtet euch nicht" oder die Volkslieder "Auf dem Berge da geht der Wind" und "Still, o Himmel". Ausflüge in rhythmische Stücke sind das puerto-ricanische Weihnachtslied "De tierra lejana venimos" und eine jazzige Version von "Leise rieselt der Schnee". Der Eintritt ist frei.