Der Jubilate-Chor aus Zorneding lädt am Samstag, 30. November, zu einem stimmungsvollen Adventskonzert ein. Nach den beiden erfolgreichen Chor- und Orchesterkonzerten, die sie in diesem Jahr in der Konzertreihe "Bach & more" gegeben haben, sind die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Matthias Gerstner nun zur Einstimmung auf die Adventszeit zu hören. Traditionelle wie moderne Chorsätze stehen in Sankt Martin in Zorneding auf dem Programm. Lesungen sowie feierliche Instrumentalmusik für Bläser und Orgel, gespielt vom Bläserquartett des Staatstheaters am Gärtnerplatz und Matthias Gerstner an der Orgel, runden das Konzert ab. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es beim Buchladen Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz und bei der AP Buchhandlung in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Restkarten an der Abendkasse.