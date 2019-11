Mit einem bayerisch-dalmatinischen Adventskonzert am Freitag, 29. November, in der Kirche St. Peter und Paul in Neufarn geht das Jubiläumsjahr der Partnerschaft zwischen Vaterstetten und Trogir zu Ende. Zu Gast ist diesmal ist die Klapa Croatia aus München, der traditionelle kroatische Männerchor feierte kürzlich ihr 30-jähriges Bestehen in der Allerheiligen Hofkirche mit vielen Gästen. Begleitet wird das A-Cappella-Ensemble von den zwei jungen Harfenspielerinnen Sophie Pfaffenstaller und Sophie Betzl, beide Preisträgerinnen bei Jugend musiziert und Schülerinnen der Musikschule Vaterstetten. Alle, die an der Kraft und Poesie kroatischer Lieder Freude haben, sind herzlich eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei.