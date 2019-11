Viele Christkindlmärkte in den Landkreisgemeinden öffnen am Wochenende ihre Tore. Das Programm reicht von Nikolausbesuchen bis zu Blasmusi-Auftritten

Bis jetzt hat der richtige Winter ein wenig auf sich warten zu lassen - vielleicht lässt er sich aber an diesem Wochenende in den Landkreis locken, von all den weihnachtlichen Veranstaltungen, die in den kommenden drei Tagen hier geplant sind.

Bei Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen wird am Freitag, 29. November, um 18 Uhr der Christbaum am Bahnhofsplatz in Baldham illuminiert. Heuer wird Clarissa Käfer,von der Geschäftsleitung der Käfer-Gruppe und im Aufsichtsrat der Käfer AG, den Baum auf der Terrasse von "La Piazetta" erstrahlen lassen. Auf ein bayerisch-dalmatinisches Adventskonzert in der Kirche Sankt Peter und Paul in Neufarn darf man sich ebenfalls am Freitag um 19 Uhr freuen. Der traditionelle kroatischer Männerchor "Klapa Croatia" wird von den zwei jungen Harfenspielerinnen Sophie Pfaffenstaller und Sophie Betzl, beide Preisträgerinnen bei "Jugend musiziert" und Schülerinnen der Musikschule Vaterstetten, begleitet.

Auch die folgenden zwei Tage versprechen viel Unterhaltung: Sich einige Stunden aus dem hektischen Alltag ausklingen und stattdessen einen beschaulichen vorweihnachtlichen Nachmittag erleben - das kann man auf dem Pframminger Adventsmarkt am Samstag, 30. November, von 14 Uhr an tun. Besucher erwarten kulinarische und musikalische Genüsse, gegen 15.30 Uhr kommt dann der Nikolaus in die Oberpframmerer Mehrzweckhalle. Ein gänzlich anderes Konzept bietet der große Advents-Tauschmarkt im Awo Seniorenzentrum Kirchseeon. Ebenfalls um 14 Uhr am Samstag werden hier bunt gemischte Talente und mit Liebe gebastelte Weihnachtsgeschenke den Besitzer wechseln. Große und kleine Besucher, Gäste und Nicht-Tauschkreisteilnehmer können sich bei dieser Gelegenheit mit Tauschgutscheinen vernetzen. Zum Advent im Kirchseeoner Forst sind dieses Jahr wieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen, sich am Samstag um 16.30 Uhr mit Laternen oder Taschenlampen vom Treffpunkt am Nonnenplatz zusammen auf den Weg zu einer großen Wiese zu machen. Dort, am Lichterstern, klingt der Adventsspaziergang mit Gebeten, Liedern und Texten aus.

Die Adventszeit beginnt in Poing Samstag und Sonntag mit dem Christkindlmarkt am Marktplatz. Die 22 Marktbuden, die ausschließlich von Poinger Vereinen und Institutionen betrieben werden, bieten alles von Schaschlik und Würstl bis hin zu Strickwaren an. Jeweils von 14 Uhr an bietet der Markt ein weihnachtliches Programm, unter anderem die Besuche von Nikolaus und Christkind. Mit sinnlichen Klängen der Musikkapelle Poing um 19 Uhr wird der erste Tag abgerundet, am Sonntag beenden dann die Poinger Böllerschützen den Christkindlmarkt mit einer beeindruckenden Salve.

Besonders musikalisch wird der Advent auf dem Christkindlmarkt Baldham begrüßt. Neben den vielfältigen Angeboten der Buden auf dem Marktplatz, die Samstag von 14 Uhr und Sonntag von 11 Uhr an geöffnet sind, darf man sich an beiden Tagen auf Konzerte verschiedener Ensembles und Bands der Musikschule freuen. Auftritte von Flöten, Saxofon, der Trogirband und der Open Door Band gibt es um15 Uhr am Samstag zu hören, Sonntagnachmittag ist das Trompeten-Ensemble mit Adventsmusik in Baldham zu Gast.

Auf dem "Healina", oder offiziell, dem 26. Hohenlindener Christkindlmarkt, ist am Wochenende ebenfalls einiges geboten. Der Samstag beginnt um 17.30 Uhr mit dem Adventssingen des Trachtenvereins, bis zum Ende um 22 Uhr wird der Abend musikalisch gestaltet. Am Sonntag darf von 11.30 Uhr an munter gebastelt werden, Chorkinder geben ihre Stimmen zum Besten und Gabi's Theater zeigt um 13.30 Uhr und 16.30 Uhr Aufführungen für Jung und Alt. Wer nach einer Kutschfahrt mit dem Nikolaus am Nachmittag hungrig geworden ist, kann auf dem Schul- und Pfarrgelände einen Pulled Pork Burger genießen.

Passend zum ersten Advent beginnt der Sonntag um 11.30 Uhr mit der Eröffnungsmatinee der provenzalischen Krippe im Atrium des Rathauses Vaterstetten. Der Allauchverein lädt herzlich dazu ein, an dem musikalisch-kulinarischen Vormittag, der zusammen mit der Musikschule Vaterstetten und den Singklassen der Wendelsteinschule gestaltet wird, teilzuhaben.

Auch im Innenhof des Kindergartens Sankt Maria in Eglharting findet ein Christkindlmarkt statt. Der Kindergarten und zahlreiche Vereine präsentieren am Sonntag von 14 Uhr an Adventsschmuck, Dekoratives, weihnachtliche Gestecke, kleine und größere Geschenke und Köstlichkeiten, alles aus eigener Herstellung. Man darf sich auf allerlei Schmankerl und Überraschungen freuen. Der "kloane staade Woidmarkt" ist am Forsthaus Sankt Hubertus mitten im Ebersberger Forst aufgebaut. Dort kann man an allen vier Adventssonntagen von 13 bis etwa 18 Uhr am Lagerfeuer vorweihnachtliche Stimmung genießen, selbstgemachten Lebkuchen bei Glühwein genießen und heimisches Wildbret erwerben. Wer es ein bisschen abenteuerlicher mag, kann Pferdekutschfahrten unternehmen oder in die schaurigen Fratzen der Kirchseeoner Perchten schauen.

"Adventstüren öffnen", heißt es bei der Andacht der Katholischen Landvolkbewegung Baiern/Glonn am Sonntagabend. Um 19 Uhr werden Interessierte an der Adventsbotschaft "Ankunft des Herrn" in der Kapelle in Reinstorf bei Glonn willkommen geheißen.