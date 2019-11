Auch heuer schlüpft Günter Pritzl wieder in seine rote Robe.

Günter Pritzl ist in Vaterstetten zum zwölften Mal im Einsatz

Auch dieses Jahr haben Familien im Großraum Vaterstetten wieder die Möglichkeit, am 5. Dezember ihre Kinder mit dem Nikolaus zu überraschen, organisiert vom Verein aktiver Bürger Vaterstetten. Günter Pritzl ist nun schon zum zwölften Mal dabei. Damals wurde er vom Verein aktiver Bürger sowie dem Sozialverband VdK Vaterstetten angesprochen und engagiert sich seitdem als ehrenamtlicher Nikolaus. Dieses Jahr besucht er sechs bis acht Familien, begleitet wird er dabei von zwei Engeln.

Die Kinder reagieren auf ihn dabei ganz unterschiedlich. Um den Vorsichtigen die Angst zu nehmen, sage er ihnen immer, "der Nikolaus kommt nur zu den guten Kindern". Es sei wichtig, eine positive Atmosphäre zu schaffen. Zu Beginn fragt er die Kinder, ob sie etwas vorbereitet haben - was oft der Fall sei. Neben Gedichten habe er auch schon Musikdarbietungen von einem "richtigen kleinen Orchester" gehört. Danach liest er den Mädchen und Jungen aus seinem goldenen Buch die personalisierten Texte vor und verteilt anschließend die Geschenke aus dem Sack, beides wird vorher heimlich von den Eltern vorbereitet. Der 78-Jährige erzählt, wie manche Kinder sogar ihm was schenken. Ein Kind beispielsweise sollte aufhören, am Schnuller zu lutschen, weil es dafür zu alt wurde, Pritzl bekam diesen daraufhin geschenkt. Auch viele Fragen stellen ihm die Kinder, unter anderem zu den Rentieren. "Da muss man dann etwas improvisieren", sagt der Vaterstettener und lacht.

Der ehemalige Versicherungskaufmann kennt sich durch seine fünf Enkel bestens mit Kindern aus. Sein erstes Jahr als Nikolaus sei trotzdem aufregend gewesen, besondere Vorkenntnisse habe er nicht gebraucht. Man bekomme von der Organisation zwar schriftliche Anweisungen, wie das Ganze abläuft und auf was man achten muss, das meiste passiere aber aus dem Stegreif heraus. "Die Situation ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Das Wichtigste ist einfach, den Kindern die Angst zu nehmen."

Neun Nikoläuse wird es dieses Jahr geben, bis jetzt werden sie von 40 Familien erwartet. Noch bis Freitag, 15. November, können sich Interessierte unter heinz.bastian@verein-aktiver-buerger.de anmelden. Wenn es per E-Mail nicht möglich ist, werden auch Anmeldungen unter Telefon (08106) 3802817 angenommen. Die Kosten betragen für eine Familie 28 Euro, für jede weitere zusätzlich 17 Euro (maximal drei Familien). Der Reinerlös der Aktion wird dem Kinderschutzbund in Ebersberg und den Sternstunden des Bayerischen Rundfunks gespendet.