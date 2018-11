11. November 2018, 16:20 Uhr Action-Szenen in Zorneding Verfolgungsjagd um Mitternacht endet mit Totalschaden

Kein Führerschein, geklaute Nummernschilder, alkoholisiert: Ein Autofahrer aus einem Ebersberger Nachbarlandkreis stellt die Polizei zwischen Kirchseeon und Zorneding auf die Probe.

Der Polizeibericht von Samstagnacht liest sich wie Szenen eines Actionfilms: Um kurz vor Mitternacht war eine Streife der Polizei Ebersberg in Kirchseeon unterwegs und wollte einen Autofahrer für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und flüchtete stattdessen über die B304 in Richtung München.

Dabei fuhr er inner- und außerorts deutlich zu schnell. Bei mehreren riskanten Überholmanövern mussten entgegenkommende Autos an den Straßenrand ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach Zorneding fort - und die Polizei ihre Verfolgungsjagd. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle und fuhr gegen einen an einer Hausmauer angebrachten Zigarettenautomaten.

Dort wollte der Mann aussteigen und zu Fuß flüchten, was die Beamten jedoch verhinderten, indem sie den Fluchtweg mit dem Streifenwagen versperrten. Beim Aufreißen seiner Tür beschädigte er das Polizeiauto vorne und an der Seite, wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilt.

Bei dem Fahrer handele es sich um einen 19-jährigen Mann aus dem Landkreis München, erklärt ein Sprecher am Sonntag. Der Flüchtige war ohne Führerschein, ohne Zulassung, alkoholisiert und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Am Auto entstand ein Totalschaden. Zeugen der Verfolgungsjagd werden gebeten sich bei der Polizei Ebersberg unter Tel. (08092) 8268-0 zu melden.