"Eine Idee von Landschaft" heißt die aktuelle Ausstellung in der Galerie Klosterschule in Glonn. Achim Booth aus Hohenthann zeigt hier einen sehenswerten Genremix: Gemälde, Fotografien und Objekte rund um Natur und Kulturlandschaft. So entsteht ein spannender Dialog zwischen den Darstellungsformen, die sich alle demselben großen Thema widmen. Booths Malerei ist minutiös-gegenständlich, nur in Details weicht sie von der Realität ab und gibt so gedanklich doch den Weg frei in eine gewisse Parallelwelt. Als Fotograf gelingen dem Künstler wohlkomponierte Naturaufnahmen, die sich mit Rhythmus, Struktur und Material beschäftigen. Die Objekte wiederum entspringen Booths Lust an der Land-Art: Mit Stöcken, Blüten, Blättern und anderen organischen Materialien erschafft er Kunst unter freiem Himmel, meist nicht von langer Dauer, so dass er sie mit der Kamera gekonnt dokumentiert. Die Ausstellung ist geöffnet am Donnerstag, Samstag, und Sonntag, 3./5./6. Oktober, jeweils 11 bis 18 Uhr.