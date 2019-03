3. März 2019, 21:39 Uhr Abwechslungsreiches Programm Wir in Europa

Wochen der Büchereien beginnen im März

"Wir in Europa", unter diesem Motto machen sich acht Büchereien im Landkreis gemeinsam mit dem Kreisbildungswerk auf den Weg, Europa zu entdecken, zu erforschen, aber auch zu hinterfragen. So wie der Schirmherr der Wochen der Büchereien, Landrat Robert Niedergesäß. Er stellt in seinem Grußwort die berechtigten Fragen: Was eint uns in Europa und was trennt uns? Wo liegen unsere Wurzeln und wo unsere Zukunft? Auf diese Fragen und noch weitere wollen die Veranstalter vom 15. März bis 10. April Antworten, aber auch Denkanstöße geben.

Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 15. März, geht Schauspieler Thomas Peters in der Stadtbücherei Grafing der Frage nach: Was ist Europa überhaupt? Er lädt von 19.30 Uhr an zusammen mit dem Bläser-Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Uwe Baumer zu einem unterhaltsamen literarischen Streifzug zum geografischen Mittelpunkt der Welt ein. Dazu setzt der angehende Germanist, Georg Huber, mit seinem Vortrag am Mittwoch, 20. März, in der Gemeindebücherei Oberpframmern einen Kontrapunkt: Er will der eurozentrischen Sicht, bei der die Anderen eher die Unzivilisierten seien, entgegenwirken.

Am Freitag, 22. März taucht der Autor Jörg Steinleitner, im Zivilberuf Rechtsanwalt, tief ein in die Ermittlungsarbeit seines Protagonisten Karl Zimmerschied, dem neuen Chef des Bayerischen Landeskriminalamts, und macht sich auf die Suche nach dem Mörder eines angesehenen Politikers und engen Freundes des Ministerpräsidenten: In seiner szenischen Lesung stellt Jörg Steinleitner sein neues Buch "Blutige Beichte" vor. Eine Woche später am Freitag, 29. März, laden die Bücherei Kirchseeon zu einer Langen Nacht mit Musik, Essen und guten Gesprächen in entspannter Atmosphäre und die Gemeindebücherei Poing zu einer kulinarischen Rundreise durch Europa ein. Vorgestellt werden in Poing auch die neuesten Kochbücher und zum Probieren gibt es einige landestypische Spezialitäten, ganz nach dem Motto: Essen verbindet.

Am Freitag, 5. April, wartet die Gemeindebücherei Zorneding unter dem Motto "Wir in Europa - Only for women" mit einem Abend mit vielen Überraschungen auf. Aber wie der Titel schon vermuten lässt, nur für Frauen. Auch am Samstagabend, 6. April, steht in der Bücherei Markt Schwaben eine Frauenfigur im Mittelpunkt, denn die Theater- und Literaturwissenschaftlerin Carola Blod-Reigl stellt in ihrer Lesung "Europa reitet auf dem Stier" den Ursprungsmythos des Kontinents in den Mittelpunkt und schlägt zusammen mit der Band Grapevine einen Bogen bis in die Gegenwart. Den Abschluss bildet die Autorin Christine Thürmer am Mittwoch, 10. April, im Bürgerhaus im Ebersberger Klosterbauhof. Sie berichtet über ihre 12 000 Kilometer Abenteuertour durch Europa: zu Fuß von Koblenz nach Tarifa, dem südlichsten Punkt Europas; mit dem Rad entlang der Ostseeküste von Berlin über Polen und das Baltikum bis nach Finnland und mit dem Kajak quer durch Schweden.

Da die Zukunft Europas in den Händen der Kinder und Jugendlichen liegen wird, haben die Büchereien und Kreisbildungswerk auch ein spannendes Kinderprogramm entwickelt. Es startet am Dienstag, 19. März, mit Märchen, Fabeln und Sagen aus Europa in Kirchseeon. Die Grafinger Grundschulkinder erfahren am Montag, 25. März, in der Stadtbücherei Näheres über die Namensgebung und die Entwicklungsgeschichte Europas. Für Kinder von vier bis sechs Jahren haben die Vorlesepatinnen in Vaterstetten am Mittwoch, 27. März, einen Nachmittag rund um das Thema "Wir in Europa" vorbereitet. Und die Zornedinger Grundschüler bekommen am Donnerstag, 28. März, in der Gemeindebücherei einen Einblick in das Leben ihrer europäischen Altersgenossen. Für den Abschluss hat sich die Markt Schwabener Bücherei etwas Besonderes ausgedacht: Am Donnerstag, 4. April, wird die Autorin und Hörspielproduzentin Birgit Obermaier gemeinsam mit den Kindern ihr mit dem Bayerischen Schulradiopreis ausgezeichnetes Hörspiel "Don Quichotte" teilweise neu aufnehmen. Infos zu den Veranstaltungen der Wochen der Bücherei gibt es auf der KBW-Homepage www.kbw-ebersberg.de und auf den Flyern, die in allen beteiligten Büchereien ausliegen.