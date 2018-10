7. Oktober 2018, 21:53 Uhr Abschiedsvorstellung in Markt Schwaben "Meine Heimat, mein Publikum"

Maurizio Cecchin tritt zum letzten Mal mit einer "Notte Italiana" auf

Von Ulrich Pfaffenberger, Markt Schwaben

"Wenn man dann da oben steht und hört und sieht und spürt, wie das Publikum sich freut und mitgeht, dann weiß man, dass man etwas gut und richtig gemacht hat." Die Augen von Maurizio Cecchin leuchten und ein Lächeln spielt um seine Mundwinkel, als er diesen Satz sagt. Der gebürtige Italiener, der sein Leben in Markt Schwaben verbracht hat, ist zwar nicht das, was man gemeinhin als "Rampensau" bezeichnet. Aber dass die Bühne sein Zuhause ist und das Singen seine Sprache, daraus macht er keinen Hehl. Genauso wenig wie aus dem Bekenntnis, wie sehr ihn dieses Gefühl bewegt: "Meine Heimat, mein Publikum."

So überrascht es dann auch keinen, der ihn kennt, dass er nach seinem offiziellen Abschied als Sänger der Weiherspiele im Jahr 2014 immer wieder mal diese Bühne gesucht und sein Publikum gefunden hat. Seine "Notte Italiana" genannten Konzerte waren mehr als das Anknüpfen an eine lange, fast schon familiäre Beziehung zu Fans, Freunden, Wegbegleitern und Nachbarn. Es ließ allen Beteiligten schöne Erinnerungen weiterklingen, den Sound des gemeinsamen Lebens. Das Spuren hinterlassen hat auf beiden Seiten. "Unser Maurizio" sagen sie in Markt Schwaben und ihn "gfreit's grad richtig" auf Bairisch mit italienischem Akzent, "dass d'Leit mi meg'n".

Der Sound seiner Sprache und seiner Lieder, er ist geprägt von der Nahbarkeit Cecchins, der sich zwar nicht als "Volkssänger" versteht, aber als einer, der seine Musik unkompliziert darbietet, als kleine, aber fröhliche Nebensache im Leben seiner Mitmenschen. Einer, der auch ganz entspannt einräumt, dass "man von mir nie einen Caruso erwartet hat". Die Wahrheit liegt wohl irgendwo im weiten Raum der Klangwelt und hat ein Original geprägt, das Markt Schwaben exklusiv hatte.

Demnächst, am 13. Oktober abends um halb acht in der Theaterhalle am Burgerfeld, steht der Schlussakkord dieser Geschichte an. Als Maurizio Cecchin von den Vorarbeiten erzählt, wie er schon im Februar begonnen hat, das Programm zusammenzustellen, sich um Mit-Musiker und Gäste zu kümmern, dann den Termin und den Raum zu planen ... da merkt man ihm an, dass diesmal die Balance zwischen und Vorfreude und Mühe gerade noch gestimmt hat. "Da ist man schon stark im Einsatz. Künftig will und kann ich das nicht mehr stemmen", sagt der 71-Jährige nachdenklich. "Irgendwann wird's selbst mir zu anstrengend."

Der Gedanke an den Blick ins Publikum hat ihn diesmal doch noch über alle Hürden getragen. Dazu das Wissen, dass sein langjähriger Musikerfreund, der Keyboarder Andrea Mesoraca, das gemeinsam so oft präsentierte Programm "in- und auswendig beherrscht - und er hat mir versprochen, dass er mitmacht, wenn's nur noch einen Auftritt im Jahr gibt. Damit war die Sache geritzt." Auch die beiden anderen "Amigos" - wie sich die Band mit Bühnenerfahrung im deutlich dreistelligen Jahres-Bereich nennt - zögerten nicht.

Herbert Dorrer am Schlagzeug und Herbert Tikovsky an der Gitarre werden ihren "Trovatore" durchs Programm begleiten wie eh' und je: Da erklingen italienische Klassiker wie "O sole mio" oder "Volare", da sind einige englische Songs aus den 60ern und 70ern zu hören, "wichtig ist, dass das Publikum mitsingen und mitmachen kann", sagt der Sänger. Weshalb er auch auf jeden Fall einige Melodien aus dem kulturellen Gedächtnis Markt Schwabens anstimmen wird: "Dein Leben" oder "Non te ne andare via" nennt Cecchin als Beispiele, Ohrwürmer der Weiherspiele, Klassiker a la Maurizio. Diesmal jedoch ohne da capo? Eine Hintertür lässt er sich offen: "Von der großen Bühne ist das der Abschied. Aber mit meinen Freunden werde ich im kleinen Kreis singen, so lange ich kann."