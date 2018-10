10. Oktober 2018, 21:56 Uhr Abschied in der Theaterhalle Ciao, Amigos!

Seinen Abschied von der großen Bühne feiert der Markt Schwabener Sänger Maurizio Cecchin am Samstag, 13. Oktober, mit einer letzten "Notte Italiana". Wie eh' und je erklingen Klassiker wie "O sole mio" oder "Volare", englische Songs aus den 60ern und 70ern sowie Melodien aus dem kulturellen Gedächtnis Markt Schwabens: "Dein Leben" oder "Non te ne andare via", Ohrwürmer der Weiherspiele. Mit dem 71-jährigen Cecchin musizieren drei ebenfalls bestens bekannte "Amigos": Keyboarder Andrea Mesoraca, Drummer Herbert Dorrer und Gitarrist Herbert Tikovsky. Die "Notte" in der Theaterhalle am Burgerfeld beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist von 18 Uhr an. Der Eintritt kostet 15 Euro. Reservieren kann man unter www.theater-marktschwaben.de.