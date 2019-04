29. April 2019, 21:23 Uhr Abiturprüfungen Endspurt

Da kann man schon mal ins Schwitzen geraten, auch ohne Sportunterricht: Wie hier am Gymnasium Kirchseeon werden die Abiturprüfungen oft in der Schulturnhalle durchgeführt.

An den vier Gymnasien im Landkreis Ebersberg beginnt an diesem Dienstag für insgesamt 572 Abiturienten der Anfang vom Ende ihrer Schulzeit

Von Viktoria Spinrad

Wie wird Kindheit in Rainer Maria Rilkes Gedicht "Das Karussell" und in Günter Kunerts Gedicht "Gottgleich!" dargestellt? Inwiefern hatte die Ständegesellschaft des 15. bis 18. Jahrhunderts die Tendenz, Außenseiter zu definieren und auszugrenzen? Wie lässt sich die jüngste Entwicklung der US-Wirtschaft analysieren? Und ist es besser, "too travel hopefully ... than to arrive", also optimistisch zu reisen, als anzukommen? Die Osterferien sind vorbei, und von diesem Dienstag an werden die insgesamt 572 Abiturienten im Landkreis Ebersberg wieder über Fragen wie diesen büffeln. Für sie beginnt mit der Deutsch-Prüfung der Anfang vom Ende ihrer Schulzeit.

188 junge Leute legen ihr Abitur in Vaterstetten ab, 142 in Grafing, und je 121 in Kirchseeon und Markt Schwaben. Dabei gibt es heuer einen besonders straffen Terminplan: Statt wie sonst über sechs Wochen erstrecken sich die Prüfungen diesmal nur über vier Wochen. Dies liegt daran, dass der traditionelle Termin Ende Juni für die Verleihung der Abiturzeugnisse beibehalten werden soll. Hätte man die Prüfungszeit in die Pfingstferien hineingezogen, hätten die Pädagogen aber nur noch eine knappe Woche Zeit gehabt, um alle Leistungen zu benoten und die Abiturzeugnisse vorzubereiten.

Die Oberstufenkoordinatoren blicken dennoch optimistisch auf die nächsten Tage und Wochen. "Die Schüler haben alles getan, was geht", sagt Brigitte Federschmidt vom Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium. Jetzt werde es Zeit, dass die Prüfungen anlaufen. "Wenn sie eine Prüfung hinter sich haben, entlastet das die Schüler schon." Auf der anderen Seite des Forsts bleibt den Lehrern jetzt ebenfalls nur noch, ihren Schützlingen die Daumen zu drücken. "Die Schüler sind angespannt, manche steigern sich auch hinein", berichtet der Kirchseeoner Oberstufenkoordinator Werner Ludwig.

Eine stressige Zeit für die Schüler, in der sich die eigene Wahrnehmung von dem, was man weiß, schon einmal ungünstig verschieben kann. Weiß ich überhaupt irgendetwas? Was, wenn ich in Mathe null Punkte schreibe? "Das sind oft ganz irrationale Ängste, die man aber auch ernst nehmen muss", sagt Federschmidt.

Grafings Schulleiter tut das, indem er die Schüler immer wieder an ihr Potenzial erinnert: "Im Ernstfall können die Schüler auf ihre Kräfte vertrauen", sagt Paul Schötz. Er hat seine Grafinger Abiturienten früh vorgewarnt, sich auf das gedrängte Timing dieses Jahr einzustellen: "Die Jahre, in denen Pfingstferien zum Lernen bleiben, sind ja doch entspannter für die Schüler." Federschmidt findet den diesjährigen Terminplan zwar "furchtbar", aber auch ihr bleibt bloß, ihre Gelassenheit an die Schüler weiterzutragen: "So bleibt immerhin kein Platz für Aufschieberitis."

Bei all dem Terminstress gibt es aber auch positive Entwicklungen. Etwa, dass sich die Schüler analog und digital zunehmend gegenseitig unterstützen. In Markt Schwaben haben die Schüler Whatsapp-Gruppen gegründet. "Hier gibt es kein extremes Konkurrenzdenken", so Federschmidt. Im Gegensatz zu früher, "da war das alles mühsamer", sagt auch Paul Schötz aus Grafing, "heute setzen sich die Schüler vernetzt zusammen".

Um auch dann, wenn es richtig losgeht, gemeinsam über Gleichungen und Gedichten zu brüten - hier in kleineren, dort in größeren Gruppen. In Kirchseeon und Markt Schwaben schreiben die Abiturienten die schriftlichen Prüfungen in den Turnhallen. In Grafing und Vaterstetten hat man Klassenzimmer eigens für die Prüfungen vorbereitet. In Vaterstetten ist das schon wegen der Menge der Abiturienten nötig. "Sonst wird es mit dem Sauerstoff in der Turnhalle schwierig", sagt Oberstufenkoordinatorin Regina John.

Die Tipps ihrer Betreuer dürften die jungen Leute inzwischen schon aufgesogen haben: die Aufgabenstellung genau lesen, bei Deutsch den Duden zur Hand nehmen - und auf die eigenen Kräfte vertrauen. Und falls es doch nicht so läuft, wie es sich die Abiturienten vorstellen, ist das auch nicht das Ende vom Lied - schließlich gibt es Anfang Juni die mündlichen Zusatzprüfungen, bei denen die Noten noch verbessert werden können.