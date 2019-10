Wer seinen Garten gerade für den Winter fit gemacht hat, kann angefallene Pflanzenreste am Montag, 21. Oktober, bei der Gartenabfallsammlung des Landkreises abgeben. Die Abfälle müssen dazu an den Grundstücken bereitgelegt werden, vom Straßenrand vor dem Garten werden sie abgeholt. Die Sammlung beginnt um 8 Uhr morgens. Loses Material, wie zum Beispiel Laub, gibt man am besten in Papiersäcke. Zweige und Ähnliches sollten mit kompostierbaren Schnüren in handliche Bündel zusammengebunden werden. Höchstens zwei Kubikmeter Grüngut können pro Garten mitgenommen werden. Ausgeschlossen sind Strauch- und Baumschnitt über zwei Meter Länge und Wurzelstöcke.