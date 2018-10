22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Abgelehntes Projekt Pension garnix

Hohenlindens Gemeinderat entscheidet sich gegen Gästezimmer, die in einer ungenutzten Halle im Gewerbegebiet geplant waren

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

Neumühlhausen ja, Altmühlhausen nein: So lautet die Antwort des Hohenlindener Gemeinderats auf die Frage, wo in Hohenlinden neue Gästezimmer entstehen dürfen. Immer häufiger landen im Rathaus entsprechende Anträge für Zimmervermietungen und Pensionen. Was, so wurde während der jüngsten Gemeinderatsitzung deutlich, ein heikles Thema ist. So sollen leerstehende landwirtschaftliche Gebäude als Gästezimmer genutzt werden können. Andererseits sollen keine Überangebote durch neue Pensionen im Gewerbegebiet entstehen und Präzedenzfälle vermieden werden.

Die Gemeinde Hohenlinden ist hierbei im Dilemma, das sich während der jüngsten Sitzung bei der Behandlung von Anträgen für Neumühlhausen und Altmühlhausen zeigte. Die beantragte Umnutzung einer früher gewerblich genutzten Halle im Gewerbegebiet Altmühlhausen in Gästezimmer stieß bei Bürgermeister Ludwig Maurer (ÜWH) und den Gemeinderatsmitgliedern auf ablehnende Haltung.

Zustimmung fand hingegen eine geplante Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Außenbereich von Neumühlhausen für neue Gästezimmer. Es klingt paradox, denn beide Vorhaben befinden sich in der Nähe der B 12 und damit in einem für eine Pension günstigen Bereich. Doch bei früher landwirtschaftlich genutzten Anwesen im Außenbereich ist die Umnutzung in Gästezimmer auch landespolitisch gewünscht. Der Gemeinderat hat im konkreten Fall in Neumühlhausen dem Vorbescheid für Gästezimmer durch die Umnutzung nicht mehr gebrauchter landwirtschaftlicher Gebäude einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Einstimmig abgelehnt wurde hingegen der beantragte Umbau einer Halle im Altmühlhauser Gewerbegebiet in eine Pension mit mehreren Gästezimmern. Bürgermeister Maurer teilte dazu mit, dass der Gemeinderat bereits früher ähnliche Vorhaben, wie "Boarding-Häuser" oder "Arbeiterunterkünfte" in Gewerbegebieten abgelehnt hat, um einem Überangebot "nicht Türen zu öffnen". Er befürchte, so Maurer, dass es in Gewerbegebieten durch zu viele Gästezimmer zu Interessenskonflikten mit den bestehenden Betrieben etwa wegen Lärm kommen könnte. Bauamtsleiterin Beatrice Huber fügte an, dass die Umnutzung gewerblicher Hallen in Gästezimmer aber - falls die Zimmer nicht zur dauerhaften Vermietung bestimmt wären - unter Umständen genehmigungsfähig sind.

Damit muss sich nun das Landratsamt befassen. Der aktuelle Planentwurf für die Pension im Gewerbegebiet Altmühlhausen wurde vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt: "Wir haben hier in Altmühlhausen eine andere Situation wie in Neumühlhausen", sagte der Gemeindechef im Hinblick auf die beiden behandelten Anträge.