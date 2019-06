10. Juni 2019, 21:43 Uhr Abgabeschluss Ende Juni Was den Nachwuchs bewegt

Ebersbergs Jugendpflege startet Umfrage in den Pfingstferien

Mit Beginn der Pfingstferien verschickt die Stadtjugendpflege Ebersberg Post an alle Zwölf- bis 17-Jährigen in der Kreisstadt. Darin enthalten ist ein dreiseitiger Fragebogen, der den Jugendlichen die Gelegenheit bietet zu äußern, wie es ihnen in Ebersberg geht, welche Themen sie aktuell beschäftigen und wie sie ihre Freizeit gestalten.

Die Ergebnisse werden im November im Umwelt-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats besprochen und die zentralen Themen anschließend im Rahmen einer Veranstaltung den Jugendlichen, ihren Eltern, sowie allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern präsentiert. Die Befragung ist selbstverständlich anonym. Die Fragebögen können bis zum 30. Juni im Bürgerbüro abgegeben, in den Briefkasten vor dem Rathaus eingeworfen, oder per Post zurückgeschickt werden. Für Fragen ist der Jugendpfleger der Stadt Ebersberg, Christian Zeisel, unter der Telefonnummer (08092) 82 55 65 oder per E-Mail an c.zeisel@ebersberg.de zu erreichen.