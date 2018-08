29. August 2018, 21:53 Uhr Abgabefrist endet am 31. Oktober Die Kunst der jungen Leute

Der Kreisjugendring lobt wieder Kulturpreis aus

Noch bis Mittwoch, 31. Oktober, können Jugendliche Kunstwerke für den Jugendkulturpreis des Kreisjugendrings (KJR) einreichen. Das Thema in diesem Jahr lautet: "Schöne neue Welt". Mitmachen können Kinder und junge Leute zwischen sieben und 21 Jahren. Auch Gruppen und Schulklassen sind zugelassen.

Eine Kunstrichtung gibt der KJR nicht vor, nur das Thema muss sich wiederfinden. Alle Teilnehmer können die Umsetzung frei nach ihren Interessen und Vorstellungen gestalten, Bilder, Theaterstücke, Gesangseinlagen oder digitale Werke sind ebenso erlaubt wie etwa Schnitzereien, Sketche oder Texte.

1500 Euro Preisgeld aus dem Budget des KJR winken den Gewinnern. Wer wie viel bekommt, entscheidet eine fünfköpfige Jury, zu der heuer zum ersten Mal Janis Michal vom KJR gehört, der 19 Jahre alt und somit im Alter der Teilnehmer ist. Außerdem werden Babsi Lux vom Alten Kino, der Geräuschemacher Max Bauer, die Grafikerin Anne Liebegott und Geraldine Frisch vom Kunstverein Juroren sein.

Die Jury entscheidet in einer ersten Sitzung blind - zu diesem Zeitpunkt kennen sie weder Alter und Geschlecht des Künstlers, nur, ob es sich um das Werk eines Einzelnen oder eine Gruppe handelt. In einer zweiten Beratung erfahren die Juroren die Details, da das Werk einer Siebenjährigen anders ins Gewicht falle als das einer Schulklasse, bei der eventuell ein Lehrer mitgeholfen hat. Am Sonntag, 11. November, werden von 14 Uhr an alle Werke im Studio an der Rampe des Kunstvereins gezeigt. Um 16 Uhr wird mit einer offiziellen Feier der Jugendkulturpreis 2018 vergeben.

Teilnehmer können ihr Kunstwerk im Büro des KJR an der Bahnhofstraße 12 in Ebersberg abgeben, erklären müssen sie es nicht. Der KJR bittet darum, digitale Vorschläge nicht per E-Mail zu schicken, sondern auf einen USB-Stick einzureichen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr.