Bei "Vorsicht zerbrechlich" denken viele Erwachsene wahrscheinlich an einen Paketaufkleber. Kindern und Jugendlichen aber kommt bei diesem Ausdruck vielleicht etwas ganz anderes in den Sinn. Was, das können sie beim Jugendkulturpreis des Kreisjugendrings Ebersberg nun in Form von Kunstwerken darstellen - und dabei Preise im Wert von insgesamt 2500 Euro gewinnen. Noch bis Montag, 28. Oktober, 17 Uhr, haben Kinder und Jugendlichen Zeit, ihre Werke beim KJR in Ebersberg abzugeben. In ihrer Ausdrucksform sind die Teilnehmer dabei völlig frei: Ob Bilder, Fotos, Texte oder digitale Kunstwerke, der Kreativität der jungen Künstler sind bei diesem Wettbewerb keine Grenzen gesetzt. Mitmachen können alle Menschen zwischen sieben und 21 Jahren, in Gruppen oder einzeln. Alle Werke sind automatisch Teil einer Ausstellung von Freitag, 15. November, bis Sonntag, 17. November, im Kunstverein Ebersberg. So können sich die jungen Kreativen wie große Meister fühlen. Die Preisverleihung findet dann am Sonntag um 16 Uhr statt.